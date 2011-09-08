-ABD'de camiye saldırı tehdidi MURFREESBORO (A.A) - 07.09.2011 - ABD'de, 11 Eylül terör saldırılarının yıl dönümünde Tennessee eyaletindeki bir camiye bombalı saldırı tehdidinde bulunulduğu bildirildi. Polis raporunda, bilinmeyen bir kişinin Murfreesboro İslam Merkezi'ne önceki gün sesli mesaj bırakarak, tehdit ettiği belirtildi. Mesajı bırakan kişinin Müslümanlara karşı küfürlü ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği kaydedildi. Murfreesboro polis sözcüsü Kyle Evans, camide güvenliğin artırıldığını, caminin çevresinde devriyeye başlandığını söyledi. Evans, federal yetkililerin de soruşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti.