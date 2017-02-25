ABD'de cami kundaklandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir cami kundaklandı, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Hillsborough İlçesi İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, Florida'nın Tampa kentinde Yeni Tampa İslam Derneğinin bünyesinde bulunduğu camide dün kasıtlı yangın çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, yerel saatle 02.00'de müdahalede bulunulan yangının, caminin ibadet edilen bölümüne zarar verdiği kaydedildi.

Yangın çıktığında camide kimsenin bulunmamasının olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçtiği vurgulanan açıklamada, olay yerinden toplanan kanıtların yangının kasten çıkarıldığına işaret ettiği aktarıldı.

Yeni Tampa İslam Derneği Sözcüsü Avukat Mustafa Ameen, olayın daha net anlaşılması için soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini, toplumun kendileriyle dayanışma içinde olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

ABD'nin en büyük İslami çatı kuruluşlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) Florida Şubesi Sözcüsü Wilfredo Amr Ruiz de toplumların nefret suçu gibi görünen bu olaya kurban gitmesinin endişe verici olduğunu açıkladı.

Florida'nın Orlanda kentinde 12 Haziran'da bir gece kulübünde 49 kişinin ölümüne ve 53 kişinin yaralanmasına yol açan Afganistan asıllı Omar Mateen'in gittiği belirtilen eyaletteki cami, eylül ayında kundaklanmıştı.

Camide 100 bin dolar civarında hasar oluşmuş, sabıka kaydı bulunan ve sosyal medyada İslam karşıtı mesajlar paylaşan saldırgan Joseph Michael Schreiber'e 30 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezası verilmişti.