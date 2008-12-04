ABD’de büyük firmalar sırayla istihdamını azaltıyor

ABD'li Adobe Systems firması, düşük gelir büyümesi nedeniyle 600 kişiyi, Pratt & Whitney de 350 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.



Dünyanın en büyük tasarım yazılımları üreten firması Adobe Systems, şirketin bütün birimlerinden, çalışma gücünün yüzde 8'ine denk düşen 600 kişiyi işten çıkaracağını, işten çıkarmaların maliyetinin 44 ila 50 milyon dolar olacağını açıkladı.



Şirketin üst yöneticisi (CEO) Shantanu Narayen, "küresel ekonomik krizin dördüncü çeyrekte şirketin gelirlerini önemli ölçüde etkilediğini" söyledi.



Pratt & Whitney’de 38 binin 350’si gidiyor



Bu arada, dünyanın önde gelen uçak motoru, uzay itki sistemleri ve endüstriyel gaz türbinleri tasarım, imalat ve bakım firması Pratt & Whitney, küresel ekonominin yavaşlaması nedeniyle havayollarının siparişlerini iptal etmesi ya da ertelemesi kaygıları üzerine 350 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.



Şirketin sözcüsü Jennifer Whitlow, işten çıkarmaların, şirketin 38 bin kişiden fazla olan çalışma gücünün yüzde 1'inden azını etkileyeceğini ve derhal uygulanacağını söyledi. Whitlow, "ekonomi, hiç şüphesiz küresel havacılık piyasasını etkiledi. Havayolları, yapım maliyetlerini azaltmaya çalışıyor ve biz de bu zincirin bir parçasıyız" dedi.



Pratt & Whitney, Boeing 747 ve 777 ile Airbus A300 yolcu uçaklarının yanı sıra Lockheed Martin'in F-22 ile F-35 savaş uçağının (Müşterek Saldırı Uçağı) motorlarını üretiyor.



Honda Japonya ve İngiltere’de istihdamını azaltacak



Öte yandan, Japon otomotiv şirketi Honda da, otomotiv sektöründe talebin düşmesi nedeniyle İngiltere ve Japonya'da işçi çıkaracak.



Japonya'nın ikinci büyük otomotiv şirketi Honda'nın sözcüsü Hideto Maehara, şirketin İngiltere'deki fabrikasında çalışan işçilere erken emeklilik paketi önerdiğini belirterek, kaç işçinin çıkarılacağına ilişkin bilgi vermedi.



Maehara, ABD ve diğer piyasalarda talebin ciddi oranda gerilemesi yüzünden Japonya'da, biri motosiklet fabrikası olmak üzere 4 fabrikadan geçici çalışma gücü olan 4 bin 300 kişinin yüzde 18'ine denk düşen 760 işçinin bu ay ve gelecek ay işten çıkarılacağını belirtti.



Tokyo merkezli Honda şirketi, Japonya'da geçici işçilerin yanı sıra 27 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

