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Ekonomi

ABD'DE BÜTÇE KRİZİ WASHINGTON (A.A)

08 Nisan 2011 19:12

-ABD'DE BÜTÇE KRİZİ WASHINGTON (A.A) - 08.04.2011 - ABD Temsilciler Meclisi'nde Federal hükümetin bütçe yasa tasarısı üzerinde Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyesi Steny Hoyer, federal hükümetin kapanmasından kaçınmak amacıyla bütçe için sürdürülen görüşmelerde bir anlaşma sağlanmasına çok yakın olunduğunu bildirdi. Tasarıya ilişkin henüz bir anlaşma sağlanamadığını ifade eden Hoyer, ''Ancak anlaşmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Parasal olarak işin yüzde 70'ini bitirdik. Anlaşmaya ulaşmak konusunda çok yol kat ettik'' dedi. Hoyer, bütçe kesintilerinin miktarına, çevre koruma ve doğum kontrol önlemlerine ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirtti.  Bu gece yarısına kadar yasa tasarısı üzerinde anlaşma sağlanamaması durumunda yönetim ve güvenlik hariç Federal hükümete bağlı kurumlar çalışmayacak ve 800 bin çalışan işinden olacak, ulusal parklar kapanabilecek ve vizeler verilemeyecek.  Çalışmayan kurumlar, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili üyelerin anlaşmazlıkları sona erene ya da geçici bir bütçe konusunda anlaşmaya varana kadar kapalı kalacak.

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