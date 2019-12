-ABD'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİDİYOR WASHINGTON (A.A) - 15.07.2011 - ABD'de, Beyaz Saray ile Kongre üyeleri arasında yürütülen, bütçe açığını azaltma ve borçlanma tavanını yükseltme görüşmelerinin 5. gününden de sonuç çıkmadı. ABD'de Beyaz Saray ve Demokratlar ile Cumhuriyetçileri karşı karşıya getiren ve giderek çıkmaza girmeye başlayan borç limiti ve bütçe açığını azaltma konusunda bir türlü uzlaşma sağlanamıyor. Taraflar arasında Beyaz Saray'da geçen pazar gününden bu yana her gün yapılan görüşmelerin 5. gününde de anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Barack Obama'nın, Kongre liderlerinden kendi gruplarıyla konuşarak 24 ila 36 saat içerisinde bir eylem planına dair anlaşmaya varmalarını istediği belirtiliyor. Bu sürede yine uzlaşma çıkmaması halinde ise Obama'nın hafta sonu tekrar toplantı yapılmasını teklif edebileceği ifade ediliyor. Beyaz Saray ile Kongre üyeleri arasında bugün resmi bir görüşme planlanmıyor, ancak Obama'nın konuyla ilgili TSİ 18.00'da basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi. Obama, kısa vadeli çözüm önerilerine yanaşmaz ve sağlık harcamalarında büyük kesintiler istemezken, Cumhuriyetçiler ise zenginlere yönelik vergi kesintilerinin uzatılmaması seçeneğini kabul etmemekte ısrar ediyor. Öte yandan Obama'nın, Beyaz Saray'ın bütçe görüşmelerinde, gelecek mali yıla dair 2 milyar dolar kesinti teklif ettiği belirtiliyor. Ancak Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, bunun Cumhuriyetçilerin istediğinin çok daha altında bir düzeyde olduğunu söyledi. ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner da gün içinde Senato'daki Demokrat üyelerle bir görüşme yaptı. Geithner, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamasında, borçlanma limitinin yükseltilmesi için son tarih olan 2 Ağustos'tan önce iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın hazırlanması için sürenin dolmakta olduğu uyarısında bulundu. -STANDARD AND POOR'S'DAN DA UYARI GELDİ- Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ardından aynı alandaki başka bir kuruluş olan Standard and Poor's da ABD'nin kredi notunu "negatif" izlemeye aldı. Kuruluşun açıklamasında, "borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda yaşanan siyasi tartışmalardan dolayı, yarı yarıya olasılıkla, 90 gün içerisinde ABD'nin kredi derecesinin aşağı çekilebileceği" belirtildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke de, dün Senato'da katıldığı oturumda, "kısa vadede hükümet harcamalarını kısmaya çok istekli olmanın zaten kırılgan olan toparlanmayı raydan çıkarabileceği, temerrüde düşmenin de finansal zarara yol açabileceği" yönündeki uyarısını tekrarlamıştı. ABD Hazine Bakanlığı İç Finans Müsteşarı Jeffrey Goldstein, yaptığı yazılı açıklamada, Standart and Poor's'un aldığı kararın, borçlanma limitinin yükseltilmesi konusunda bir anlaşmaya varılması ihtiyacını ortaya koyduğunu belirtti. Goldstein açıklamasında, "S&P'nin bugün aldığı karar, Obama yönetiminin bir süredir dile getirdiği hususu yeniden ifade ediyor; Kongre, temerrüde düşmenin önlenmesi için süratle harekete geçmeli ve bütçe açığının azaltılması konusunda, her iki partinin de desteğini alan güvenilir bir planı onaylamalı" değerlendirmesine yer verdi. -"OBAMA, MÜMKÜN OLAN EN BÜYÜK ÇAPLI ANLAŞMAYI İSTİYOR"- Bu arada, bütçe açığının azaltılması ve borçlanma limiti tartışmaları konusunda bir açıklama da ABD Başkanı Obama'nın Özel Kalem Müdürü Bill Daley'den geldi. Daley, ABD Ticaret Odası'nda yaptığı açıklamada, Obama'nın, bütçe açığının azaltılması ve ABD'nin temerrüde düşmesinin önlenmesi için "mümkün olan en büyük çaplı anlaşmanın" peşinde olduğunu vurguladı. Dünya genelindeki yatırımcıların, ABD'deki borç limiti tartışmalarını endişeyle izlediğini ve Amerikalı siyasi liderlerin aralarındaki önemli farklılıkları giderecek kapasiteye sahip olup olmadıklarını merak ettiğini kaydeden Daley, "Obama, borçlanma limitinin yükseltilmesinin ve temerrüde düşmekten kaçınılmasının ABD için hayati önemde olduğuna inanıyor, ancak kendisi, kısa vadeli bir çözümü kabul etmeyecek. Bu nedenle Başkan Obama, mümkün olan en büyük çaplı anlaşmanın gayretini yürütmeye devam ediyor. Bunun bazı zorlu kararları gerektireceğini biliyor ve bir anlaşmaya varılması için tavizler vermede istekli davranıyor, çünkü liderler bunu yapar" diye konuştu. Daley, "ABD'nin dev miktarda borçlarının doğurduğu riskler konusunda yıllardır uyarılarda bulunan bazı politikacıların şimdi kısa vadeli çözümler önermesinden hayalkırıklığı duyduklarını" belirterek, "kısa vadeli çözümlerin, temerrüde düşmeyi birkaç ay geciktirebileceğini, ancak ülkenin gerçek mali zorluklarını çözmede bir katkısının olmayacağını" söyledi. Bill Daley, "Kongre liderlerinin, borçlanma limiti konusunda anlaşmaya varılması için gereken zorlu kararları nihayetinde alacaklarından hala umutlu olduğunu" da sözlerine ekledi. -TARTIŞMA TV REKLAMLARINA DA TAŞINDI- Öte yandan konuyla ilgili tartışmalar, ABD televizyonlarına da yansıdı. Cumhuriyetçilerin, Obama'nın zenginlere yönelik vergi kesintisine devam edilmemesi teklifini vergi artışı olarak görerek istihdamın önüne geçeceği yönünde eleştirmesi ile Obama'nın, Cumhuriyetçilerin sağlık hizmetlerinde büyük kesintiye gidilmesi taleplerine, yaşlılar ve zor durumdaki Amerikalılardan daha fazla para ödemesini istemek anlamına geleceği gerekçesiyle karşı çıkması reklamlara da yansıdı. Bir reklamda, Amerikalı bir kadın, Obama'nın vaatlerini gerçekleştirmediği ve ekonomik sorunların olduğu bir sırada vergi artışına gittiğini belirterek, artık çocuğunun geleceğinden endişe ettiğini belirtiyor. Diğer reklamda ise üç yaşlı Amerikalı, Cumhuriyetçileri, kendi sağlık masrafları üzerinden kesinti yapmayı istemeleri nedeniyle kınıyor ve diğer yaşlıları buna tepki göstermeye çağırıyor.