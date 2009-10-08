ABD'de bütçe açığı 3 katına çıkacak

ABD
Kongresi Bütçe Ofisinin tahminlerine göre, 30 Eylül'de biten mali yılda
bütçe açığı üçe katlanarak 1,4 trilyon dolara ulaşacak.
Ofis,
bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 9,9'una karşılık
geldiğini ve bunun da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük açık
olduğunu bildirdi.
Bir önceki rekor, geçen yıl 459 milyar dolar
açık verildiğinde kırılmıştı. Ağustos ayındaki bütçe tahminlerinde, bu
yıla ilişkin bütçe açığı tahmini 1,58 trilyon dolar olarak
hesaplanmıştı.
Hazine Bakanlığı bütçe açığına ilişkin resmi
verileri bu ay içinde yayımlayacak. Rekor bütçe açığı verilmesinde,
vergi gelirlerindeki büyük düşüş, Wall Street'i kurtarmak için harcanan
245 milyar dolar, tutsat devleri Fannie Mae ve Freddie Mac'ın satın
alınması ve ABD Başkanı Obama'nın 200 milyar dolarlık ekonomik teşvik
faturası etkili oldu.
Ekonomik krizi sonlandırmak ve ekonomiyi
durgunluktan çıkarmak için kullanılan teşvik paketlerine yapılan
harcamalar dışarıda tutulduğunda, yüksek işsizlik oranıyla birlikte
işsizlik maaşlarına yapılan ödemelerin bu yıl ikiye katlanarak 120
milyar dolara çıkması bekleniyor.
Buna karşılık, bütçede, faiz oranlarının düşmesi sonrasında, hükümetin faiz ödemeleri yüzde 23 düşerek 199 milyar dolara indi.