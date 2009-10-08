ABD'de bütçe açığı 3 katına çıkacak

Ofis, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 9,9'una karşılık geldiğini ve bunun da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki en büyük açık olduğunu bildirdi.Bir önceki rekor, geçen yıl 459 milyar dolar açık verildiğinde kırılmıştı. Ağustos ayındaki bütçe tahminlerinde, bu yıla ilişkin bütçe açığı tahmini 1,58 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.Hazine Bakanlığı bütçe açığına ilişkin resmi verileri bu ay içinde yayımlayacak. Rekor bütçe açığı verilmesinde, vergi gelirlerindeki büyük düşüş, Wall Street'i kurtarmak için harcanan 245 milyar dolar, tutsat devleri Fannie Mae ve Freddie Mac'ın satın alınması ve ABD Başkanı Obama'nın 200 milyar dolarlık ekonomik teşvik faturası etkili oldu.Ekonomik krizi sonlandırmak ve ekonomiyi durgunluktan çıkarmak için kullanılan teşvik paketlerine yapılan harcamalar dışarıda tutulduğunda, yüksek işsizlik oranıyla birlikte işsizlik maaşlarına yapılan ödemelerin bu yıl ikiye katlanarak 120 milyar dolara çıkması bekleniyor.Buna karşılık, bütçede, faiz oranlarının düşmesi sonrasında, hükümetin faiz ödemeleri yüzde 23 düşerek 199 milyar dolara indi.