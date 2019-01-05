ABD'de bovling salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Californiya Eyaleti'ndeki bir bovling salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Californiya'nın Torrance bölgesindeki bir bovling salonunda günün erken saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Polis, çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirerek, çevredekilere olay bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Saldırganın kimliği açıklandı

Californiya polisi silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliğini açıkladı. Polis şahsın 28 yaşında Ian David Long isimli bir adam olduğunu duyurdu. Açıklamada saldırı sonrası kendisini de öldüren şahsın saldırıyı ne amaçla gerçekleştirdiğinin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Californiya Eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Californiya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.