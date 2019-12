-ABD'DE BORÇLANMA DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ WASHINGTON (A.A) - 01.08.2011 - ABD'de borçlanma limitinin yükseltilmesi için sürenin dolmasına sadece 2 gün kala, krize çözüm bulma uğraşında Beyaz Saray ile Kongre liderleri arasında haftalardır süren çıkmazın ardından nihayet anlaşma sağlandığı bildirildi. ABD Başkanı Barack Obama, ''son dakika'' anlaşmasını Beyaz Saray'da yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. ''Kongre'nin iki kanadındaki her iki partinin liderlerinin bütçe açığını azaltacak ve temerrüde düşmeyi önleyecek bir anlaşmaya vardığını duyurmak isterim'' diyen Obama, açıklamasında, Kongre üyelerine ''doğru olanı yapmaları'' ve üzerinde uzlaşılan teklifi onaylamaları çağrısında bulundu. Anlaşmanın Senato ve Temsilciler Meclisi'nde bugün oylamaya sunulması bekleniyor. Kongre'nin her iki kanadının da onay vermesi halinde anlaşmanın hayata geçirilmesi Obama'nın imzasına kalacak ve böylece ABD'nin temerrüde düşmesi riski, limitin artırılması için olan sürenin son gününde önlenmiş olacak. Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderler de planla ilgili olarak parti üyelerini bilgilendirdi. Anlaşmanın Kongre'den geçmesinin yüzde 100 garantisi olmadığı, Senato'da onaylanması beklenirken Temsilciler Meclisi'ndeki akıbetinin ise o kadar kesin olmayabileceği yorumları yapılıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner, partililere yaptığı açıklamada, üzerinde uzlaşılan planın ''dünyadaki en iyi anlaşma'' olmadığını ancak plana destek verdiğini söyledi. Meclis'teki Demokrat Azınlık Lideri Nancy Pelosi ise ''Nihai metnin nasıl olacağı ve etkileri konusunda tüm detayları bilmiyorum. Tamamımız bunu desteklemeyebilir'' dedi. Senato'daki liderlerin ise daha olumlu açıklamalar yaptığı gözlendi. Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid, ''Her iki partinin bir araya gelip tarihi bir anlaşmaya varmasından mutluluk duyduğunu'' belirtti, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell da ''Bu gece Amerikan halkına, ABD'nin temerrüde düşmeyeceği güvencesini verebiliriz'' diye konuştu. Reuters'ın haberine göre, tarafların üzerinde uzlaştığı plan, gelecek 10 yılda harcamalarda 2,4 trilyon dolar kesinti yapılmasını öngörüyor. Amerikan medyası ve uluslararası ajanslarda yer alan haberlere göre, tarafların üzerinde uzlaştığı plan, gelecek 10 yılda harcamalarda 2,4 trilyon dolarlık kesinti yapılmasını öngörüyor. Federal hükümetin borçlanma limitinin, 2012 başkanlık seçimleri sonrasına kadar olan dönemi kapsayacak şekilde, iki aşamada en az 2,2 trilyon dolar düzeyinde yükseltilmesini içeren plan, Kongre'ye, bu aşamalara dair ''hoşnutsuzluğunu'' kayda geçirmesi imkanı tanıyor ancak Kongre'nin bu aşamaları bloke edebilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde üçte ikilik oy çoğunluğuna ulaşılması zorunluluğunu getiriyor, bunun ise zor bir ihtimal olduğu belirtiliyor.