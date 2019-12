-ABD'DE BORÇ KRİZİNE ÇÖZÜMDE UMUT IŞIĞI WASHINGTON (A.A) - 19.07.2011 - ABD'de bütçe ve borçlanma limiti sorununa çözüm bulma çabaları vaktin giderek daralması nedeniyle hız kazanırken, her iki partiden senatörlerin oluşturduğu bir grup bugün, borçlanma limitinin 2 Ağustos'a kadar yükseltilmesi konusunda Kongre'de yaşanan çıkmazı gidermeye de katkı sağlayabileceği belirtilen yeni bir bütçe planı önerisi sundu. Senato Bütçe Komitesi Başkanı Kent Conrad, Demokrat ve Cumhuriyetçi 6 senatörden oluşan grup olarak sundukları teklifin, gelecek 10 yıl içinde 3,75 trilyon dolarlık harcama kesintileri ve 1,2 trilyon dolarlık yeni gelirler öngördüğünü bildirdi. Conrad, planın 1,2 trilyon dolarlık yeni gelirler öngörmesine karşın, geniş çaplı vergi reformları yoluyla 1,5 trilyon dolarlık vergi kesintisinin de tasarlandığını ifade etti. ABD'de bütçe açığının azaltılmasına dönük bir plan üzerinde geçen aralık ayından bu yana çalışan ve "Altılar Grubu" olarak bilinen grubun, Senato'daki 100 üyenin yaklaşık yarısını planla ilgili bilgilendirdiğini ve "yanıtın çok olumlu olduğunu" kaydeden Conrad, senatörlerden, sundukları teklifi 24 saat içinde incelemeleri ve bu sürenin ardından da görüşlerini kendilerini iletmelerini istediklerini ifade etti. -OBAMA'DAN PLANA DESTEK- "Altılar Grubu"nun sunduğu teklife, ABD Başkanı Barack Obama'dan da destek geldi. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'de federal hükümetin borçlanma limitini yükseltme konusunda bir anlaşmaya varılması için zamanın daraldığına dikkati çekerek, ülkenin temerrüde düşmesini önleme hedefiyle bütçe açığının azaltılması konusunda "Altılar Grubu" tarafından sunulan teklife destek verdi. Grubun gündeme getirdiği yeni bütçe planının, borçlanma limitinin 2 Ağustos'a kadar yükseltilmesi konusunda Kongre'de yaşanan çıkmaza çözüm bulabilmek için yeni fikirler sunabileceğini söyleyen Obama, planın, borç ve bütçe açığının azaltılması konusundaki kendi yaklaşımıyla büyük ölçüde tutarlı olduğunu kaydederek, Kongre'deki her iki partinin liderlerini bunun üzerinde tartışmaya başlama çağrısı yaptı. Obama, her iki partiye de kökleşmiş haldeki bazı tutumlarından taviz vermeleri çağrısı yapan yeni teklifin, bir anlaşmanın temelinin oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti. -"CUMHURİYETÇİLERİN DE İLK TEPKİSİ OLUMLU"- Teklife Cumhuriyetçilerin ilk tepkisinin de olumlu yönde olduğu bildirildi. Önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden John McCain, parti içinde düzenledikleri toplantının ardından yaptığı açıklamada, bütçe açığının azaltılması konusunda "Altılar Grubu" tarafından sunulan plana Cumhuriyetçilerin ilk tepkisinin olumlu olduğunu belirtirken, planın ayrıntılarını inceleyeceklerini söyledi.