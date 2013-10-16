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Dünya

ABD'de borç krizine 1 gün kala Fitch'ten de kredi notu ayarı

ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki anlaşmazlık devam ediyor

16 Ekim 2013 09:49

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, borç tavanı krizinde son 1 güne giren ABD'nin "AAA" olan kredi notunun görünümünü negatife çevirdi.
 
Borç tavanının belirlenmesi için son tarih olan 17 Ekim'e 24 saat kaldı.

Ülkeyi temerrüt riski ile karşı karşıya bırakacak durum öncesinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten kötü bir haber geldi.

Kredi notunda düşme olabileceği usinyalini veren Fitch, ABD'nin "AAA" olan kredi notunun görünümünü negatife çevirdi.

Kuruluşun açıklamasında "Bütçe krizinin çözüleceğine dair inancımız devam etse de siyasi gerilim ve finansal esnekliğin azalması temerrüt riskini artırmakta" denildi.

Karara ilk tepki Amerikan Hazine Bakanlığı Sözcüsü'nden geldi. Sözcü "Fitch'in açıklaması, Kongre'nin ABD ekonomisini tehdit eden temerrüt riskini ortadan kaldırmak için acele etmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

ABD Kongresi'nde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe konusunda uzlaşmaya varamamasıyla başlayan kriz, 1 milyondan fazla devlet memurunun zorunlu izne çıkarılmasına neden olmuştu.

Taraflar arasında "borçlanma limiti" konusundaki görüşmeler şu ana kadar bir sonuç vermedi.

Uzmanlara göre ABD ekonomisine günde 300 milyon dolara mal olan duruma 17 Ekim'e kadar son verilmezse hükümetin borçlarını ödeyemez duruma düşebileceği ve bunun da küresel piyasaları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

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