-ABD'DE BORÇ KRİZİ YİNE ÇIKMAZDA WASHINGTON (A.A) - 25.07.2011 - ABD'de borçlanma limiti krizine çözüm bulunması çabalarından dün de sonuç çıkmadı. Günü kendi planları üzerinde çalışarak ve kendi aralarında toplantılar yaparak geçiren Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili kongre üyeleri arasında kamplaşmanın yaşandığı belirtiliyor. CNN'in haberine göre, çözüm bulmak için vaktin artık iyice daraldığı borç limiti krizi, tarafların kendi planlarını geliştirme çabasına yönelmesiyle yeni bir çıkmaza girdi. CNN'e açıklama yapan Demokrat Partili üst düzey yetkili, ''Çıkmaza girdik. Uğraşıyoruz ama karşı taraf hiçbir taviz vermiyor'' dedi. Reuters'ın haberinde de karşıt kamplara bölünen ve kendi aralarında toplantılar yapan cumhuriyetçi ve demokrat kongre üyelerinin çabalarından anlaşma çıkacağına dair hiçbir belirti bulunmadığı, her iki partinin kendi planlarının peşinden gitmesinin ABD'yi temerrüde düşmeye daha da yaklaştırdığı, dahası, taviz vermede isteksiz davranan her iki taraf arasındaki ayrılıkların hiç olmadığı kadar geniş bir boyuta ulaştığı yorumu yer aldı. Kongreyle ilgili yayın yapan The Hill gazetesi ise internet sitesindeki haberinde, borçlanma limitinin yükseltilmesi ve bu sayede ülkenin temerrüde düşmemesi için son tarih olan 2 Ağustosa 8 gün kala senatodaki demokrat çoğunluk lideri Harry Reid ile Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'ın ayrı planlar üzerinde çalışma kararının kongreye planları birleştirip Obama'ya tek paket sunmada çok az zaman bıraktığına dikkati çekti. -OBAMA, KONGRE'DEKİ DEMOKRAT LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ- Bu arada, ABD Başkanı Barack Obama, dün senatodaki demokrat çoğunluk lideri Reid ve Temsilciler Meclisi'ndeki demokrat azınlık lideri Nancy Pelosi ile Beyaz Saray'da toplantı yaptı. CNN, demokrat kaynaklara dayanarak, kongredeki demokrat liderlerin toplantıda Başkan Obama'ya, cumhuriyetçilerle yürütülen görüşmelerdeki son durum hakkında bilgi verdiğini, Reid'in senatodaki demokratlar olarak hazırladıkları alternatif çözüm planının ayrıntılarını Obama'yla paylaştığını bildirdi. -SENATO'DAKİ DEMOKRATLARIN ÇÖZÜM PLANI- Reuters, Senatör Reid'in Obama'ya sunduğu plana dair ayrıntılara yer verdiği haberinde, planın gelecek 10 yıl süresinde federal harcamalarda 2,5 trilyon dolar civarında kesinti öngördüğünü, ayrıca hükümetin borçlanma yetkisinin de seçim yılı olan 2012'nin sonuna kadar uzatılmasının tasarlandığını bildirdi. Habere göre, planda dikkati çekici nokta ise cumhuriyetçilerin taleplerine uygun olarak, planın vergi artışlarını içermemesi. Dolayısıyla planın bu yönünün, herhangi bir anlaşmanın harcama kesintileri ve daha fazla vergi arasında denge oluşturması gerektiğini ileri süren Başkan Obama'nın prensibini ihlal etmiş olacağı yorumu yapılıyor. Senatodaki demokratların planı Medicare, Medicaid gibi en pahalı sosyal güvenlik programlarının birçoğuna dokunmazken bazı yardım programlarında tasarrufa gidilmesini içeriyor. Reid, toplantının ardından yaptığı açıklamada, partisinin sunduğu planın cumhuriyetçilerin iki önemli kriterini karşıladığını belirterek, bunlardan birincisinin, planın 2012 yılı sonuna kadar borçlanma limitindeki yükselişe denk miktarda ya da onu geçecek düzeyde harcama kesintilerini öngörmesi, ikincisinin de yeni vergi gelirlerini içermemesi olduğunu söyledi. -BOEHNER, BUGÜN KENDİ PLANINI TARTIŞMAYA AÇMAYI PLANLIYOR- Cumhuriyetçi bir kongre çalışanı, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, Boehner'ın hedefinin bugün Cumhuriyetçi Partili üst düzey kongre üyeleriyle kapalı kapılar ardında düzenlenecek toplantıda kendi çözüm planını tartışmaya açmak olduğunu, planın metninin da aynı gün içinde kamuoyuna açıklanması ve hafta içinde oylamaya sunulmasının planlandığını belirtti. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, gün içinde Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçi üyelerle düzenlediği telekonferansta, cumhuriyetçi milletvekillerine birlik halinde olma ve sağlam durma çağrısında bulundu ve bugün sunmayı planladığı çözüm teklifiyle ilgili bilgi verdi. Borç krizine çözüm bulmada, Obama'nın ''tek seferlik'' yaklaşımının aksine kongreyi gelecek yıl başında borçlanma limitini tekrar yükseltmek zorunda bırakacak iki aşamalı stratejiden yana olan Boehner, her iki partinin önemli ölçüde harcama kesintilerine gerek duyulduğu konusunda mutabık olduğunu kaydederek, ''Bazılarınızın fedakarlık yapması gerekecek. Ekip olarak bir arada durursak baskı gücümüz en üst düzeyine ulaşır ve bizimle anlaşma yapmak zorunda kalırlar, bölünürsek baskı gücümüz de minimuma iner'' diye konuştu.