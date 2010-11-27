-ABD'DE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ PORTLAND (A.A) - 27.11.2010 - ABD'nin Portland kentinde çok sayıda kişinin katıldığı noel ağacı ışıklandırma töreni sırasında bombalı saldırı girişiminde bulunan Somali doğumlu genç bir saldırgan, güvenlik güçlerinin önceden planladığı operasyon sonucu tutuklandı. Federal güvenlik görevlilerinin operasyonundan habersiz Muhammad Osman Mahmud adlı saldırgan, bir kamyonetteki bombaları uzaktan kumanda ile patlatacağını düşündüğü cep telefonu numarasını çevirmesinin ardından gelen federal görevlilerce tutuklandı. Yetkililer, operasyonun dün yapıldığını, Mahmud'un bomba olduğunu düşündüğü düzeneğin, daha önceden planlanan yakalama operasyonu çerçevesinde, kılık değiştirmiş federal görevlilerce kendisine temin edilmiş sahte bir bomba olduğunu açıkladı. Federal mahkeme belgelerine göre, yakalama operasyonu haziran ayında, bir federal görevlinin Mahmud'un Pakistan'ın Kuzeybatı Sınır bölgesinden bir kişi ile ilişki kurduğunu öğrenmesinin ardından başladı. Mahmud'un ABD vatandaşı olduğu belirtildi.