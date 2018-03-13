ABD'de bombalı paketle bir saldırı daha

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde eve gönderilen paketin patlatılması sonucu 17 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı.Kentte 2 Mart'ta da evine gönderilen bombalı paketin patlatılması sonucu 39 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirmişti.

Polis Şefi Brian Manley, iki saldırının birbiriyle bağlantılı olma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "Saldırılar yöntem olarak göz ardı edilemeyecek benzerlikler taşıyor” dedi. Her iki saldırıda da kullanılan paketlerin gece kapının önüne bırakıldığını söyleyen Manley, paketlerin herhangi bir posta veya kurye hizmeti ile gönderilmediğini, her iki saldırının kurbanlarının da Afrikalı-Amerikalı kökenli olmasından dolayı ırkçılık ve nefret saldırıları olabileceğini açıkladı.