ABD'de bir Türk uluslararası silah kaçakçılığından yargılanacak

New York Güney Bölge Savcılığı, 49 yaşındaki Türkiye vatandaşı Mehmet Gezer ve 50 yaşındaki Suriye vatandaşı Saber Karimch'in Nisan ayında yakalandıkları Karadağ tarafından ABD'ye iade edildiklerini ve uluslararası uyuşturucu ile silah kaçakçılığı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılacaklarını açıkladı.

Reuters ve AP'nin bildirdiğine göre, savcılığın açıklamasında, Gezer ve Karimch'in Eylül 2015 ile Mart 2016 arasında gizli görevdeki ABD muhbirleriyle yaptıkları görüşmelerin kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Bu görüşmelerde, ikili, kendilerini Meksikalı uyuşturucu satıcıları olarak tanıtan muhbirlere büyük miktarlarda makineli tüfek, el bombası ve diğer bazı ağır silahları satmayı öneriyor.

Bu kayıtlara ve savcılığın iddialarına göre, Gezer ve Karimch, bu silahların Meksika'dan ABD'ye dağıtılmak üzere gönderilen kokain sevkiyatını korumak amacıyla kullanılacağının bilincinde olarak bu satış işlemini yapmaya çalışıyor.

Ayrıca, Gezer'in uyuşturucu kaçakçısı gibi davranan iki muhbire kara para aklamalarına yardımcı olacağı inancıyla nominal değerinin çok altında bir bedel karşılığında yüklü miktarda ABD doları satmayı da önerdiği belirtiliyor.

Şüpheliler, komplo kurmak ve ABD'ye kokain sokmaya teşebbüs etmek suçlamalarıyla yargı karşısına çıkartılacak. Bu suçların cezası 10 yıldan başlıyor ve ömür boyu hapse kadar çıkabiliyor.

Haklarındaki soruşturma yaklaşık bir yıl süren Gezer ve Karimch, 14 Nisan'da Karadağ'da yakalandı. İkili, ABD'nin talebi üzerine bu ülkeye iade edildi.

Soruşturmayı yürüten New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, iki şüphelinin de Orta Doğulu olmasının uyuşturucu ticaretinin küresel yapısını ve etkisini ortaya koyduğunu söyledi.

Bharara, "Şüphelilerin, ABD'ye gönderilen kokain sevkiyatının korunmasına yardımcı olmak için makineli tüfek ve roketatar gibi ordular tarafından kullanılan silahları satmayı kabul ettikleri öne sürülüyor" dedi.