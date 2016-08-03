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Dünya

ABD’de bir polis, IŞİD’e destek suçundan tutuklandı

Polis, suçlu bulunduğu takdirde 20 yıl hapis cezasıyla yargılanacak

03 Ağustos 2016 21:27

Ali Küpeli

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Metro sisteminde görevli bir polis memuru IŞİD’e destek vermek suçundan tutuklandı. Nicholas Young (36) isimli memur, ABD’de IŞİD’de yardım etmekten tutuklanan ilk devlet memuru oldu.

IŞİD’in deniz aşırı şubeleri için, mobil mesajlaşma uygulamalarında kullanılmak üzerine 22 adet hediye kartı aldığı belirtilen Young, bugün hakim karşısına çıkacak.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Young’ın Metro için dikkate değer bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi. Mahkeme kayıtlarında ise, ABD’de bir saldırı yapmaya odaklanmadığını, amacının denizaşırı ülkelerdeki IŞİD elemanlarına yardım etmek olduğu belirtildi. Ayrıca FBI’ın, Metro görevlilerinin ‘şüpheli halleri’ bulunduğu gerekçesiyle Young’ı ihbar etmesinin üzerine 2009 yılından beri takipte olduğu verilen bilgiler arasında.

 

Nazi sempatizanı, aşırı İslam destekçisi

 

Mahkeme kayıtları Young’ın geçmişine dair bilgiler de içeriyor. Kayıtlarda, Young’ın Nazi sempatizanı olduğu ve uzun zamandır aşırı İslamcılığı desteklediği ifade ediliyor. Young ayrıca FBI’a, 2011 yılında Libya’ya gittiğini ve burada Muammer Kaddafi’yi devirmeye çalışan isyancılarla birlikte savaştığını söylemiş.

 

IŞİD kılığındaki FBI ajanıyla görüşmüş

 

Young, kendisini IŞİD askeri gibi tanıtan bir FBI ajanı ile 20 kez görüşmüş. Young bu kişiye, polise yakalanmamanın yollarını da öğretmiş.

Young, suçlu bulunduğu takdirde 20 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

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