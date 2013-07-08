ABD'de bir pilot ilk uçuşunda düştü; 2 kişi öldü, 180 kişi yaralandı!

ABD’nin San Francisco kentinde 2 kişinin öldüğü 180'den fazla kişinin de yaralandığı uçak kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İlk incelemelere göre uçakta mekanik bir arıza yok. Ancak pilotun bu tipte bir uçakla ilk kez uçtuğu açıklaması dikkat çekti



Seul'den yola çıkan Güney Kore'nin Asiana Havayolları'na ait Boeing 777 tipi bir yolcu uçağı, ABD'nin San Francisco havalimanına acil iniş için izin istedi ve inişe geçtiği sırada düştü.

Uçağın iniş sırasında deniz kenarındaki pistin başlangıcındaki dalgakırana çarptığı bildirildi. Çarpma esnasında bir motoru ve kuyruk kısmı kopan uçaktaki 307 yolcu kendi imkanlarıyla acil çıkış kapılarından uçağı boşalttı.

Uçağın iniş anında olması gerekenden daha alçakta ve daha hızlı uçtuğu açıklandı. İlk raporlara göre uçakta herhangi bir mekanik arıza yaşanmadığı belirtildi. Uçağın ait olduğu Asiana Havayolları birinci pilotun bu tipte bir uçakla ilk kez uçtuğuna dikkat çekti. Havayolları sözcüsü, “Deneyimli bir pilottu. Daha önce birçok kez San Francisco’ya uçtu. Ancak bu modeli ilk defa kullandı. Pilota bu uçak modeliyle daha deneyimli bir yardımcı pilot eşlik etti” açıklamasını yaptı.



Ölenler ortokul öğrencisi



Uçak kazasında yaşamını yitirenlerin Çin'in doğusundaki Zhejiang kentinden iki ortaokul öğrencisi olduğu bildirildi.

Yetkililer, Jiangshan Ortaokulu öğrencilerinden 16 yaşındaki Ye Mengyuan ve Wang Linjia'nın San Francisco Uluslararası Havaalanı'na iniş yaparken düşen uçakta öldüğünü açıkladı.

Ye ve Wang, Jiangshan Ortaokulu tarafından düzenlenen bir geziye katılan 29 öğrenci arasında yer alıyordu.