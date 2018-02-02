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Dünya

ABD'de bir öğrenci okulda ateş açtı

Nafiz Albayrak / New York, 1 Şubat (DHA) - ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir kız öğrenci sınıfta arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı

02 Şubat 2018 00:15

Nafiz Albayrak / New York, 1 Şubat (DHA) - ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir kız öğrenci sınıfta arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı.
Sal Castro Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, bir kız bir de erkek öğrenci yaralandı. Yaralılardan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır olduğu, sınıfta arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutan kız öğrencinin ise gözaltına alındığı belirtildi.
Okul, çok sayıda polis ve ilk yardım araçları ile kuşatıldı.

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