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Dünya

ABD'de bir öğrenci 'Arapça konuştuğu için' uçaktan atıldı

Öğrencinin 'İnşallah' dediği için 'tehlikeli' bulunarak uçaktan atıldığı belirtildi

19 Nisan 2016 11:24

ABD'nin California eyaletinde Iraklı bir üniversite öğrencisinin bindiği uçakta Arapça konuştuğu için kabin görevlileri tarafından uçaktan indirildiği belirtildi.

9 Nisan'da Southwest Airlines şirketine ait uçakla yolculuk yapmaya hazırlanan Hayruldin Mahsumi, uçak henüz kalkmadan dayısıyla telefonda konuştuğunu anlattı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da katılacağı bir toplantıda bulunacağını dayısına haber verdiğini ifade eden Berkeley Üniversitesi öğrencisi, "Toplantı beni çok heyecanlandırmıştı, dayımla da paylaşmak istedim" dedi.

Konuşmasını 'İnşallah' diyerek noktaladığını anlatan Mahsumi, o sırada yolcular arasından bir kadının kendisine şüpheyle bakmaya başladığını ifade etti.

Kısa bir süre sonra kabin görevlilerinin yanına gelerek uçağı terk etmesini istediğini söyleyen Mahsumi, "Arapça bilen bir kabin görevlisi bana 'İslamofobi bu ülkeyi bu hale getirdi' dedi" ifadelerini kullandı.

2010 yılında ABD'ye mülteci olarak gelen Mahsumi'nin uçağa yeniden binmesine de izin verilmedi.

New York Times gazetesine konuşan Mahsumi, "Hem ben hem de ailem birçok badire atlattık. Bu olay da onlardan sadece bir tanesi" dedi.

Southwest Airlines şirketinden yapılan açıklamadaysa Mahsumi'nin 'Olası tehditkar konuşmaları yüzünden' uçaktan indirildiği belirtildi ve "Hiçbir şekilde ayrımcılığa izin vermeyiz" dendi.

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