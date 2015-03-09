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Dünya

ABD’de bir Müslüman cinayeti daha

Bu kez, IŞİD'den kaçarak Teksas'a yerleşen 36 yaşındaki Ahmed el Cumali , evinin önünde vuruldu

09 Mart 2015 09:07

Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde yine bir Müslüman cinayeti var. Bu kez Teksas'ta, Irak kökenli bir Müslüman sokak ortasında öldürüldü.

Hayatında ilk kez gördüğü karın fotoğrafını çekmek isterken öldürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Müslüman cinayetlerine bir yenisi eklendi.

Bu kez, IŞİD'den kaçarak Teksas'a yerleşen 36 yaşındaki Ahmed el Cumali, evinin önünde vuruldu.

3 hafta önce Amerika'ya yerleşen Irak kökenli Cumali, kar yağışını izlemek için sokağa çıktığı sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından ailesinin gözü önünde hedef alındı.

Cinayetin ardından kamera kayıtlarını inceleyen polis, olay saatinde bölgeden uzaklaşan 4 şüpheli tespit etti.

Şüphelilerin kimliğini belirlemeye çalışan Teksas polisi, nefret suçu ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı.

Cumali'nin ölümümün Amerikan basınında yeterince yer bulmaması ise , Amerika'da yaşayan Müslüman toplumun tepkisi topladı. Müslümanlar, sosyal meydada, "Müslüman hayatlar değerli" başlığı ile basınının tavrını eleştirdi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde geçtiğimiz ay da 3 Müslüman genç başlarından vurularak öldürülmüştü.

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