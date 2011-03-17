ABD'de bir kutu iyotun fiyatı 500 doları geçti!

T24 -

JAPONYA HALKA DAĞITIYOR



RADYASYON ALETLERİ TÜKENDİ



Pasifik’in batı kıyısındaki ABD eyaletlerinde, radyasyonun yayılma olasılığından endişe eden Amerikalıların iyot tabletlerine hücum etmesi üzerine, bölgede iyot tableti satan firma ve eczanelerin stokları tükendi.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Ülkedeki başlıca iyot tableti satıcılarından Anbex firması, 18 Nisan’a kadar yeni sipariş alamayacaklarını bildirdi.İlaç firmaları talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirtirken, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bazı milletvekilleri de Beyaz Saray’a iyot arzının arttırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.14’lü iyot tableti fiyatları internette satış yapan eBay gibi sitelerde ve karaborsada 540 dolara ulaştı. Türkiye’de şu anda bir kilo iyotun fiyatı 200 TL.Potasyum iyot tabletleri, nükleer tehlike nedeniyle radyasyon sızıntısı sonucu ortaya çıkan radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını ve zehirlenmeyi önlemek üzere kullanılıyor.Dünya Sağlık Örgütü ise, iyotun radyasyon bulutu içindeki tüm maddelere karşı koruyucu etkiye sahip olmadığını ve fazla iyot kullanımının tehlikeli olabileceği uyarsında bulunuyor.Japonya hükümeti, radyasyon sızıntısı nedeniyle geçen hafta reaktör çevresindeki bölgelerde halka iyot dağıtmaya başlamıştı.Son olarak Tayland Sağlık Bakanlığı, Japonya’ya gidecek vatandaşlarına iyot tableti dağıtılacağını duyurdu.Japonya'daki felaketten dolayı panik havası esen Almanya'da piyasada radyasyon ölçen alet kalmadığı bildirildi.Elektronik cihazlar satan Conrad şirketinin sözcüsü, ellerinde radyasyon ölçen cihaz kalmadığını belirterek, ön siparişlerin yoğunluğu nedeniyle yakın zamanda piyasaya yeni aletlerin de çıkmayacağını söyledi.Fiyatı 300 ile 500 avro arasında değişen aletlerden kaç adet satıldığını söyleyemeyeceğini, satış rakamlarını hiçbir zaman açıklamadıklarını ifade eden sözcü, piyasaya yeni cihazlar sürebilmek için yoğun şekilde çaba harcadıklarını kaydetti.