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Dünya

ABD'de bir köpek belediye başkanı seçildi

Belediye başkanlığına seçilen Duke isimli köpek, görevde kalacağı süre zarfında beldedeki bir mağaza sahibinin hibe ettiği mamaları bedava yiyebilecek

14 Ağustos 2014 14:31

ABD'nin Minnesota eyaletinde küçük bir beldenin belediye başkanlığına Duke isimli bir köpek seçildi. 7 yaşındaki köpeğe oy vermek isteyenler birer dolar karşılığında oylarını kullandı. 

CİHAN’da yer alan habere göre, Great Pyrenees adlı küçük beldede 12 seçmenin oyunu alarak belediye başkanlığına seçilen Duke, cumartesi günü düzenlenecek tören ile resmen göreve başlayacak. Yerel basında çıkan habere göre Duke adlı köpeğe herhangi bir insanın belediye seçimlerinde rakip olmadığı da belirtildi.

 

Mamaları bedava yiyecek

 

Köpeğin ne kadar maaş alacağı ise seçilmesi kadar komik. Duke bir yıl görevde kalacağı süre zarfında beldedeki bir mağaza sahibinin hibe ettiği mamaları bedava yiyebilecek. 

ABD'de daha önce de Alaska eyaletinde bir kedi, belediyenin onursal başkanı seçilmişti. Alaska'nın Talkeetna köyünde 17 yıl süresince bu görevde kalan kediye 2013 yılında bir köpek tarafından saldırı olmuş olayı yerel basın 'onursal başkana suikast' diye haber yapmıştı. 

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