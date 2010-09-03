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ABD'DE BİR KİŞİYE ÇİFT EL NAKLİ YAPILDI LOUISVILLE (A.A)

03 Eylül 2010 01:04

-ABD'DE BİR KİŞİYE ÇİFT EL NAKLİ YAPILDI LOUISVILLE (A.A) - 02.09.2010 - ABD'de çift el nakli geçiren Richard Edwards adlı hasta, kendisini "harika" hissettiğini ve yeni ellerinin her ikisini kımıldatabildiğini söyledi. Edwards, bir hafta önce Louisville'de 18 saat süren bir ameliyat geçirdikten sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, yeni ellerini gösterdi.  55 yaşındaki masorün elleri, 2006'da yangında ciddi şekilde yanmıştı. Doktorlar, Edwards'ın ellerindeki mevcut sinirler, donörün ellerinin sinirlerine bağlanabildiği için nakil geçiren önceki hastalardan daha çabuk iyileştiğini söylediler. Edwards yangında 7 parmağını kaybetmiş, ciddi şekilde yansa da ellerinin diğer kısımları kalmıştı. Edwards, ABD'nin üçüncü çift el nakli yaptıran hastası oldu.

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