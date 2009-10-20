ABD'de bir kişi İsrail için casusluktan tutuklandı

ABD'de Savunma Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet kurumlarında çalışan bir bilim insanı, İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki David Nozette gizli bilgiler elde ederek, İsrail haberalma görevlisi olduğuna inanılan birine vermeye çalışmakla suçlanıyor.

Amerikan federal araştırma bürosu FBI ajanları tarafından yakalanan Nozette ile ilgili ilk duruşmanın bugün Washington'daki federal mahkemede yapılması bekleniyor.

Casusluğu kendi inisiyatifiyle yaptığı düşünülen Nozette ile ilgili soruşturma ve dava, İsrail'e veya başka bir üçüncü taraf aleyhine soruşturma açılmasına temel teşkil etmiyor.