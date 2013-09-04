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Dünya

ABD'de bir kâtip tek başına eşcinsel evlilikleri yasallaştırdı, dava açıldı

Kâtip, ABD Yüksek Mahkemesi'nin federal 'evliliğin korunması' yasasının bazı bölümlerini fesh etmesinin ardından evlilik sertifikalarını dağıtmaya başladığını belirtti

04 Eylül 2013 14:06

ABD'de Pennsylvania eyaletindeki Harrisburg şehrinde görevine seçimle gelmiş mahkeme kâtibi D. Bruce Hanes, 2 aydır eşcinsel çiftlere evlilik sertifikası veriyor. Kâtip kişisel girişimi sonucu evlilik sertifikası dağıtmaya başlamış, böylece Pennsylvania eyaletini ABD'de sayısı hızla artan eşcinsel evliliklere onay veren eyaletler listesine eklemişti. Ancak kâtibe Harrisburg şehri sağlık departmanı tarafından dava açıldı. Hanes'in dağıttığı 150 evlilik sertifikasının akıbeti mahkeme kararından sonra belli olacak.

Temmuz ayında evlilik sertifikaları dağıtmaya başlayan Hanes, eylemine gerekçe olarak ABD Yüksek Mahkemesi'nin federal "evliliğin korunması" yasasının bazı bölümlerini fesh etmesini gösteriyor.

Pennsylvania eyaleti ABD'nin kuzey doğu eyaletleri arasında eşcinsel evlilikleri yasallaştırmamış tek eyalet.

Geçtiğimiz hafta da New Mexico eyaletinde yine bir kâtip yüzlerce eşcinsel çife evlilik sertifikası vermişti. Şu ana kadar 6 bölgede kâtipler eşcinsel çiftlere evlilik sertifikası dağıtıyor.

(Boston Herald)

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