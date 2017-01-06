T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'de bir ilk; Hasidik Yahudi kadın hâkim göreve başlıyor

Rachel Freier, kendi saçlarını başkaları görmesin diye kestirip başına peruk takıyor

06 Ocak 2017 19:01

ABD’de bir ilk oldu ve Hasidik Yahudi topluluğunun üyelerinden Rachel Freier, hâkim seçildi.

Ocak Medya'da yer alana habere göre, Yahudiler arasında en dindar grupların başında ‘Hasidik’ denen grup geliyor.

Freier, kendi saçlarını başkaları görmesin diye kestirip başına peruk takıyor.

Sıkı toplumsal cinsiyet rollere ve seküler dünyadan farklı normlara sahip olan Hasidik topluluğu için kendi içlerinden bir kadının resmi göreve seçilmesi bir ilk.

Liseden sonra yaklaşık on yıl hukuk sekreteri ve paralegal olarak çalışarak kocasının okumasına destek olan Freier üniversiteye 30 yaşında üç çocuk sahibi olduktan sonra başlamış. Ortodoks Yahudilere dost kadınlara özel bir programa katılan ve bu süreçte üç tane daha çocuğu olan Freier yılmamış ve yarı zamanlı hukuk okuyarak gayrimenkul avukatı olmuş. New York’ta Hasidik kadınlarının sadece yüzde 6’sının üniversite mezunu olduğu düşünülürse Freier kendi toplumu için önemli bir örnek.

Freier kariyerinde katettiği yolun onu kendi toplumundan uzaklaştıramadığını, dindar kaldığını belirtiyor.

 

ETİKETLER

ABDHasidik Yahudihakimgöreve başlıyorbir ilk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24