ABD'de bir ilk; Hasidik Yahudi kadın hâkim göreve başlıyor

ABD’de bir ilk oldu ve Hasidik Yahudi topluluğunun üyelerinden Rachel Freier, hâkim seçildi.

Ocak Medya'da yer alana habere göre, Yahudiler arasında en dindar grupların başında ‘Hasidik’ denen grup geliyor.

Freier, kendi saçlarını başkaları görmesin diye kestirip başına peruk takıyor.

Sıkı toplumsal cinsiyet rollere ve seküler dünyadan farklı normlara sahip olan Hasidik topluluğu için kendi içlerinden bir kadının resmi göreve seçilmesi bir ilk.

Liseden sonra yaklaşık on yıl hukuk sekreteri ve paralegal olarak çalışarak kocasının okumasına destek olan Freier üniversiteye 30 yaşında üç çocuk sahibi olduktan sonra başlamış. Ortodoks Yahudilere dost kadınlara özel bir programa katılan ve bu süreçte üç tane daha çocuğu olan Freier yılmamış ve yarı zamanlı hukuk okuyarak gayrimenkul avukatı olmuş. New York’ta Hasidik kadınlarının sadece yüzde 6’sının üniversite mezunu olduğu düşünülürse Freier kendi toplumu için önemli bir örnek.

Freier kariyerinde katettiği yolun onu kendi toplumundan uzaklaştıramadığını, dindar kaldığını belirtiyor.