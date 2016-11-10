ABD'de bir ilk; başörtülü vekil Ilhan Omar meclise girdi

45. başkanlık yarışının tamamlandığı ve anket sonuçlarına karşın sürpriz olarak Donald Trump'ın başkan olarak seçildiği ABD'de bir ilk yaşandı. 34 yaşındaki Somali göçmeni Ilhan Omar Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil oldu. Omer, Minnesota'dan seçildi.

İlhan Omar kimdir?

1982 senesinde dünyaya gelen Ilhan Omar aslen Somalilidir. North Dakota State üniversite mezunu olan Ilhan Omar 2009 yılında Ahmed Nur Said Elmi evlenmiştir. Siyasete Demokratik Parti ile atılan Omar ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'ne giren ilk başörtülü vekil olmuştur.