ABD'de bir evde karton kutulara saklanmış 7 bebek cesedi bulundu

ABD’nin Utah eyaletinde ihbar üzerine bir eve gelen polis karton kutular içerisine saklanmış yedi bebek cesedi buldu. Altı bebeğin ölümüyle ilgili bebeklerin annesi olduğu düşünülen kadın suçlanıyor. Pleasant Grove kasabasında yaşayan 39 yaşındaki Megan Huntsman’ın son 10 yıl içerisinde doğurduğu 7 bebeğini öldürüp cesetlerini eski evinin garajında kutular içinde sakladığı sanılıyor.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, olay, kadının eski eşinin evine dönerek temizlik yapmaya başlaması ile ortaya çıktı. En büyüğü 19, en küçüğü 13 yaşında 3 çocukannesi olan Huntsman’ın, son 10 yılda doğurduğu 7 bebeğini öldürdükten sonra 2011 yılına kadar yaşadığı eski evinin garajına karton kutular içinde sakladığı belirlendi. Cinayetle suçlanan Megan Huntsman’ın hamileliklerini eşi, komşuları ve diğer çocuklarından sakladığı düşünülüyor.

Emniyet sözcüsü Michael Roberts polislerin evde ‘her bir kutuyu açtıkça daha fazla şoke olduklarını’ aktardı. Huntsman, altı kişiyi öldürmek suçlamasıyla dün hapishaneye gönderildi. Ancak Huntsman’ın neden yedi değil altı ölümle ilgili suçlandığı belirsizliğini koruyor. Cesetler de incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

çocukları doğurduğu dönemde ilişkide olduğu, kendisi de son dönemde uyuşturucuyla ilgili suçlar nedeniyle hapis yatan eski eşi Darren West’in ‘durumla ilgili bilgisi olmadığına inanıldığını’ söyledi. Metafetamin üretiminde kullanılan kimyasal madde bulundurmaktan 2009’da dokuz yıl hapis cezasına çarptırılan ve şartlı tahliye edildikten sonra eşinin üç yıl önce ayrıldığı evine geri dönen West’in cinayetleri ihbar eden kişi olduğu belirtildi.

Eski eşi ihbar etti

Garajda temizlik yapan West, bir kutudan kötü kokular gelmesi üzerine yanında kendisine temizlik için yardımcı olan bir başka kişi ile birlikte kutuyu açtı. Kutu içinde bebek iskeleti ile karşılaşan West, polisi arayarak durumu bildirdi. Gelen polisler ilk bebek iskeletini saptadıktan sonra arama izni alarak tüm evi ve garajı aradı. Polis, garajda karton kutular içine yerleştirilmiş 6 bebek cesedi daha buldu.

Aynı evde yaşayan üç kızı var

West’in ailesi olay nedeniyle şok ve şaşkınlık içinde olduklarını duyurdu. Polis, DNA testleriyle bebeklerin ebeveynlerinin Huntsman ve West olup olmadığı araştıracak. Huntsman’ın yaklaşık üç yıl önce bu evden ayrıldığı da belirtildi. Huntsman’ın üç kızının ise bu evde yaşamayı sürdürdükleri kaydedildi. Bir komşuları ‘Huntsman’ın kızlarının normal gözüktüklerini’ söyledi. Komşular, kızlarının annelerinin hamile olduğunu fark etmemiş ya da bir şeylerden şüphelenmemiş gibi göründüklerini söyledi.