T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de bir doktor göz rengini değiştiriyor ANKARA (A.A)

06 Kasım 2011 00:08

-ABD'de bir doktor göz rengini değiştiriyor ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - ABD'de 20 saniyelik bir operasyonla göz rengini değiştiren bir doktor, bu buluşunu ticari hale getirmeye hazırlanıyor. Gözlerdeki kahverengi pigmentleri 20 saniye süreyle lazer ışını kullanarak ortadan kaldıran ve gözlerin rengini maviye çeviren Dr. Gregg Homer, klinik testlerin devam etmesi için 750 bin dolarlık bir yatırım arayışına girdi. Bu buluşu ticarileştirmeye hazırlanan Stroma Medical adlı şirket de, klinik testlerin en az 18 ay süreceğini tahmin ediyor. Göz merceğinin önce bir fotoğrafı alındıktan sonra bilgisayarlı tarayıcı sistemle hangi bölgelerde lazer uygulamasının yapılacağının tespit edildiği operasyonda, daha sonra uygun kalıp kullanılarak lazer ışınıyla mercekteki noktalar hedefleniyor. Her nokta ışınla vurulduktan sonra birkaç kez daha vuruluyor. Ancak, göz uzmanları, gözdeki pigmentlerin tahrip olmasının, gözbebeğine daha çok ışık girmesine yol açabileceğinden bu operasyonun kalıcı görme sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyorlar. Buluşunu önce kadavralar üzerinde uygulayan Dr. Homer, 2010 Ağustos ayında Meksika'da canlı hastalar üzerinde bu alandaki testlerini yapmaya başladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24