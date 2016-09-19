T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'de bir bomba daha: New Jersey'de 'kontrolsüz patlama'

Hafta sonunda New York'daki bombalı saldırı ardından bu sabah New Jersey'de bir tren istasyonu yakınlarında içinde patlayıcı düzeneği olan bir sırt çantası bulundu. Düzenek, robot yardımıyla etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladı.

19 Eylül 2016 17:40

ABD'de New Jersey Emniyeti, bir tren istasyonu yakınlarında bulunan şüpheli bir çantanın içinde bomba düzeneği tespit edildiğini ve düzeneğin, robot yardımıyla etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladığını açıkladı.

New Jersey Belediye Başkanı Christian Bollwage şüpheli sırt çantasının Elizabeth tren istasyonu yakınlarında bir çöp bidonunun içinde bulunduğunu söyledi.

Çantayı önce içinde kıymetli bir şey olabileceğini düşünen iki kişinin çöpten çıkardığı belirtiliyor.

Belediye Başkanı, "Çantayı açıp karıştırmaya başladıklarında kablolar ve boruları bulup hemen bırakıyorlar, polise giderek haber veriyorlar" diye sürdürdü.

Çantanın içinde en az beş kuşkulu düzenek bulunduğu tespit edildi.

Çantanın içindeki düzeneğin bomba olduğundan kuşkulanılması üzerine çevre boşaltılıp, düzeneği etkisiz hale getirecek bir robot kullanıldı.

Polis robotun bir kabloyu kesmesi üzerine düzeneğin infilak ettiğini, bunun kontrollü bir patlama olmadığını söyledi.

Yetkililer olayla ilgili olarak beş kişinin gözaltına alındığını ama soruşturmanın henüz devam ettiğini ve şu ana kadar hiç birinin savcılığa sevkedilmediğini bildiriyor.

düdüklü tencere kullanılarak yapılan bir bombanın

ABD medyası bunun 2013 yılındaki Boston maratonu sırasında kullanılan bombanın benzeri olduğunu hatırlatıyor.

Son günlerde yoğunlaşmış görünen saldırılar dolayısıyla New York'da ek güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer New York, New Jersey ve Minnesota'daki olayları "terör saldırısı" diye nitelediler ve aralarında bağlantı olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söylediler.

Buna karşılık yetkililer kullanılan patlayıcı cihazların ilkelliğine bakarak olayların arkasında uluslararası bir grubun bulunduğunu düşünmediklerini belirttiler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaftaNew YorkNew JerseyDüzenekNew Jersey EmniyetiJersey Belediye Başkanı Christian BollwageElizabethBaşkanıBostonNew York New JerseyMinnesota

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24