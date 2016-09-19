ABD'de bir bomba daha: New Jersey'de 'kontrolsüz patlama'

ABD'de New Jersey Emniyeti, bir tren istasyonu yakınlarında bulunan şüpheli bir çantanın içinde bomba düzeneği tespit edildiğini ve düzeneğin, robot yardımıyla etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladığını açıkladı.

New Jersey Belediye Başkanı Christian Bollwage şüpheli sırt çantasının Elizabeth tren istasyonu yakınlarında bir çöp bidonunun içinde bulunduğunu söyledi.

Çantayı önce içinde kıymetli bir şey olabileceğini düşünen iki kişinin çöpten çıkardığı belirtiliyor.

Belediye Başkanı, "Çantayı açıp karıştırmaya başladıklarında kablolar ve boruları bulup hemen bırakıyorlar, polise giderek haber veriyorlar" diye sürdürdü.

Çantanın içinde en az beş kuşkulu düzenek bulunduğu tespit edildi.

Çantanın içindeki düzeneğin bomba olduğundan kuşkulanılması üzerine çevre boşaltılıp, düzeneği etkisiz hale getirecek bir robot kullanıldı.

Polis robotun bir kabloyu kesmesi üzerine düzeneğin infilak ettiğini, bunun kontrollü bir patlama olmadığını söyledi.

Yetkililer olayla ilgili olarak beş kişinin gözaltına alındığını ama soruşturmanın henüz devam ettiğini ve şu ana kadar hiç birinin savcılığa sevkedilmediğini bildiriyor.

ABD medyası bunun 2013 yılındaki Boston maratonu sırasında kullanılan bombanın benzeri olduğunu hatırlatıyor.

Son günlerde yoğunlaşmış görünen saldırılar dolayısıyla New York'da ek güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer New York, New Jersey ve Minnesota'daki olayları "terör saldırısı" diye nitelediler ve aralarında bağlantı olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söylediler.

Buna karşılık yetkililer kullanılan patlayıcı cihazların ilkelliğine bakarak olayların arkasında uluslararası bir grubun bulunduğunu düşünmediklerini belirttiler.