ABD'de bir banka daha kapandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir banka kapandı. Bradenton kentinde küçük bir banka olan Freedom Bank, bu yıl kapanan 17'inci banka oldu.



Federal Mevduat Sigorta Fonu'nun (FDIC), el koyduğu bankanın 17 Ekim itibariyle 287 milyon dolar varlığı ve 254 milyon dolar mevduatı bulunuyor.

FDIC'in yaptığı açıklamada, bankanın mevduatlarının, Michigan eyaletinin Grand Rapids kentindeki Fifth Third Bank'a devredileceğini, Freedom Bank'ta

mevduatları bulunanların fonun garantisi altındaki hesaplarından yararlanabileceği belirtildi.



Fifth Third Bank, Freedom Bank'ın mevduatlarının yanı sıra 36 milyon dolar değerindeki varlıklarının sahibi olacak. Bankanın diğer 251 milyon dolar tutarındaki varlıkları ise FDIC'in denetiminde kalacak.



FDIC, Freedom Bank'ın fona maliyetinin 80 ila 100 milyon dolar olacağını tahmin etti.

Geçen yıl üç bankanın battığı ABD'de, bu yıl şimdiye kadar 17 banka battı. Konut fiyatlarının düşmesinin, tutsat (mortgage) kredileri nedeniyle konutlara hacizlerin artmasının ve sıkı kredi koşullarının küçük büyük birçok bankayı hırpalaması yüzünden başka bankaların da iflas etmesi bekleniyor.

FDIC eylül ayında ülkenin en büyük bankalarından Washington Mutual'a el koymuş, varlıklarını 1,9 milyar dolara JP Morgan Chase almıştı. Bankaya el konulduğunda varlıkları 307 milyar dolar ve mevduatı 188 milyar dolardı. FDIC'ın temmuz ayında el koyduğu IndyMac Bank'ın varlıkları da 32 milyar dolardı.

FDIC, 8,9 milyar doları IndyMac Bank'tan kaynaklı olmak üzere fonun, 2013 yılına kadar kaybının yaklaşık 40 milyar doları bulabileceğini tahmin ediyor.

FDIC, bankaların birbirine kredi vermesinin önündeki engelleri kaldırma çabaları çerçevesinde bankaların borçları ve mevduat hesaplarına yaklaşık 2 trilyon dolar garanti verebileceği belirtiliyor.



FDIC Başkanı Sheila Bair, ABD'de ilk çeyrekte 90 olan sorunlu banka sayısının ikinci çeyrekte 117'ye çıktığını, bunun son 5 yıldaki en yüksek seviye olduğunu açıklamıştı.