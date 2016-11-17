ABD'de bir akademisyen Trump karşıtı tweeti nedeniyle gözaltına alındı

New Jersey’de Rutgers Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet konusunda ders veren Kevin Allred’in evi, Donald Trump’ı eleştiren bir tweet attığı için polis tarafından basıldı.

The Independent’ın haberine göre Kevin Allred yaptığı paylaşımda şöyle diyordu: “Bir silah satın alıp rastgele bir biçimde beyazları öldürürsem Anayasanın 2. maddesi gene şahane bir madde olacak mı?”

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Allred’in sonradan attığı tweet’lere göre teknik olarak tutuklanmadıysa bile polis kendisini psikiyatrik değerlendirmeye girmeye zorlandı. Allred, “Tamam attığım tweet biraz fesattı ama tamamen retorik (varsayımsal) bir soruydu” dedi.

ABD anayasasının bireysel silahlanmayı düzenleyen 2. maddesi şunu söylüyor:

“Özgür bir devletin güvenliği için iyi teşkilatlanmış bir milise ihtiyaç bulunduğundan, halkın silah edinme ve taşıma hakkı çiğnenemez’’