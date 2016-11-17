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Dünya

ABD'de bir akademisyen Trump karşıtı tweeti nedeniyle gözaltına alındı

ABD New Jersey'de bir akademisyen Trump karşıtı tweet'i nedeniyle gözaltına alındı paylaşımın konusu ise bireysel silahlanmaydı

17 Kasım 2016 22:42

New Jersey’de Rutgers Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet konusunda ders veren Kevin Allred’in evi, Donald Trump’ı eleştiren bir tweet attığı için polis tarafından basıldı.

The Independent’ın haberine göre Kevin Allred yaptığı paylaşımda şöyle diyordu: “Bir silah satın alıp rastgele bir biçimde beyazları öldürürsem Anayasanın 2. maddesi gene şahane bir madde olacak mı?”

Gazete Duvar’da yer alan habere göre,  Allred’in sonradan attığı tweet’lere göre teknik olarak tutuklanmadıysa bile polis kendisini psikiyatrik değerlendirmeye girmeye zorlandı. Allred, “Tamam attığım tweet biraz fesattı ama tamamen retorik (varsayımsal) bir soruydu” dedi.

ABD anayasasının  bireysel silahlanmayı düzenleyen 2. maddesi şunu söylüyor:  

“Özgür bir devletin güvenliği için iyi teşkilatlanmış bir milise ihtiyaç bulunduğundan, halkın silah edinme ve taşıma hakkı çiğnenemez’’

 

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