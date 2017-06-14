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Dünya

ABD'de beyzbol oynayan kongre üyesine silahlı saldırı!

En az beş kişi yaralandı

14 Haziran 2017 18:19

ABD'nin Virginia eyaletinde gerçekleştirilen bir beyzbol antremanı sırasında Cumhuriyetçi Parti Denetçisi Loisiana Senatörü Steve Scalise'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Kalçasından vurulan Scalise'in hayati tehlikesi bulunmadığı belirtiliyor.

Yarı otomatik silah kullanıldığı ve 50-100 el ateş edildiği bildirilen saldırıda, Scalise'ın danışmanlarından biri de yaralandı. Olay yerinde en az 15 Temsicliler Meclisi üyesi bulunuyordu. 

ABD, Alexandria polisine dayandırdığı haberde şüphelinin gözaltında olduğunu aktarırken, çeşitli kaynaklardan gelen haberlerde senatörün yanı sıra iki polis memurunun da vurulduğu kaydedildi.  Fox News, çalışanların da silahlı saldırının hedefi olduğunu aktardı.

Olayla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verildiği açıklandı.

Steve Scalise kimdir?

Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluk lideri olan 51 yaşındaki Steve Scalise 2008 yılından beri Louisiana Eyaleti'nin Temsilcisi olarak görev yapıyor. Scalise Cumhuriyetçi Parti'nin üç numarası olarak gösteriliyor. 

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