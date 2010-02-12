ABD'de beyaz felaket hayatı durdurdu

ABD'de yaklaşık bir haftadır art arda iki ayrı kar fırtınasının etkili olduğu başkent Washington'da bu kış mevsimi, kar yağışı miktarında yüzyılın rekorunu kırdı. Kar kalınlığı kentte 141 santimetreye ulaştı.



Dünkü şiddetli kar fırtınasıyla birlikte kentte bu kış kaydedilen kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı ve kayıtların tutulmaya başladığı 1888 yılından bu yana en yoğun kar yağışına sahne olan 1898-99 kışındaki 138 santimetrelik rekor geçilmiş oldu.



Rekor, sadece Washington ile de sınırlı kalmadı. Başkentin hemen kuzeyindeki Baltimore kentine yağan kar miktarı da, 1995-96 kışındaki 159 santimetrelik bir önceki rekoru aşarak, toplam 183 santimetreye ulaştı.



Washington'da kar yağışı, hayatı da tam anlamıyla felç etmiş durumda. Hafta sonundaki yoğun kar yağışının ardından başkent, tam toparlanmaya çalışırken, Salı günü akşam saatlerinde başlayıp, dün akşama kadar süren ve saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarla birlikte etkili olan yeni kar yağışıyla bembeyaz bir örtüye büründü.





Kamu kurumları kapalı



Yerel yetkililer, kentte acil durum ilan edilmesini isterken, üç gündür kapalı olan federal kurumların bugün de açılmayacağı duyuruldu.



Birçok yerel kurum ve özel iş yeri ile tüm okullar da hafta boyunca açılamadı. Kent metrosunun sadece yerin altındaki kısımları, normalden daha seyrek aralıklarla hizmet verirken, otobüs ve tren seferleri yapılamadı, birçok uçak seferi iptal edildi. Gün içinde görüş mesafesinin hemen hemen sıfıra indiği kentte birçok trafik kazası da meydana gelirken, fırtınada bazı çatı ve ağaçlar devrildi.



Kentin ünlü meydanlarından Dupont Circle'da yüzlerce kişinin katıldığı kartopu savaşı ise, kentteki bu tarihi kış günlerinden akılda kalacak manzaralardan birini oluşturdu.



