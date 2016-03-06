ABD'de beş eyalette ön seçim yapıldı



ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti aday belirlemek için beş eyalette ön seçime gitti.

Kansas ve Louisiana eyaletlerinde hem Cumhuriyetçi Parti, hem de Demokrat Parti ön seçim yaptı. Kentucky ve Maine eyaletlerinde Cumhuriyetçiler, Nebraska'da ise sadece Demokratlar sandık başına gitti.

Demokrat Parti başkan aday adayı, Vermont Senatörü Bernie Sanders rakibi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a Kansas ve Nebraska eyaletlerinde üstünlük sağladı. Sanders Kansas'ta oyların yüzde 67'sini, Nebraska'da ise yüzde 55'ini aldı. Hillary Clinton ise Louisiana Eyaleti'nde oyların yüzde 70'ini alarak rakibi Sanders'ı geride bırakmayı başardı.

Trump önde gidiyor

Cumhuriyetçi Parti'de ise tepki çeken açıklamalarına rağmen ünlü milyarder Donald Trump, partililerin desteğini kazanıyor. Kentucky Eyaleti'ndeki ön seçimde Trump yüzde 35, Louisiana ise yüzde 42 oranında oy alarak rakiplerini geride bıraktı. Teksas Senatörü Ted Cruz ise iki eyalette ön seçimi kazandı. Ön seçimler, 8 Mart'ta Idaho, Michigan ve Mississippi eyaletlerinde devam edecek.