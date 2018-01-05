ABD'de beklenenden düşük istihdam artışıyla dolar 3.73 lirada

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - ABD\'de istihdam artışının beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar 3.73 lira düzeyine geriledi.

ABD\'de Aralık\'ta tarım dışı istihdam 190 bin olan beklentilere karşın, 148 bin arttı ve işsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4.1 düzeyinde kaldı.

Bu gelişmenin üzerine euro küresel piyasalarda 1.2080 dolara kadar çıkarken, dolar da iç piyasada 3.7376 lira düzeyine çekildi. Küresel piyasalarda dolar karşısında güçlenen euro ise, parite etkisiyle 4.50 - 4.51 lira aralığına geriledi.

Yeni güne 116 bin puan düzeyinden başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, dövizdeki düşüşlerle yükseldi ve 117 bin 170 puana kadar çıktıktan sonra 116 bin 400 - 116 bin 500 bandına geriledi.