T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD'de beklenenden düşük istihdam artışıyla dolar 3.73 lirada

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar 3

05 Ocak 2018 19:49

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - ABD\'de istihdam artışının beklentilerin altında gelmesinin etkisiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar 3.73 lira düzeyine geriledi.
ABD\'de Aralık\'ta tarım dışı istihdam 190 bin olan beklentilere karşın, 148 bin arttı ve işsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4.1 düzeyinde kaldı.
Bu gelişmenin üzerine euro küresel piyasalarda 1.2080 dolara kadar çıkarken, dolar da iç piyasada 3.7376 lira düzeyine çekildi. Küresel piyasalarda dolar karşısında güçlenen euro ise, parite etkisiyle 4.50 - 4.51 lira aralığına geriledi.
Yeni güne 116 bin puan düzeyinden başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, dövizdeki düşüşlerle yükseldi ve 117 bin 170 puana kadar çıktıktan sonra 116 bin 400 - 116 bin 500 bandına geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAABDABD AralıkBuKüreselYeniBorsaEndeksi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24