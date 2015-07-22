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Dünya

ABD'de bayraklar yarıya indi

Askeri merkeze düzenlenen saldırılarda 5 Amerikan askeri yaşamını yitirmişti

22 Temmuz 2015 10:48

ABD’nin Tennessee Eyaleti'nde iki askeri merkeze düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına Beyaz Saray başta olmak üzere ülke genelindeki federal kurumların yanı sıra yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Chattanooga’da askeri merkezlere yönelik saldırıların ardından hayatını kaybeden 5 askeri personel için ABD Başkanı Barack Obama’nın talimatıyla başta Beyaz Saray olmak üzere ülke genelindeki tüm federal kurumlarda bayrakların yarıya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, askeri noktaların yanı sıra yurt dışındaki tüm ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında uygulamanın cumartesi gün batımına kadar geçerli olacağı ifade edildi.

ABD’nin güneyindeki eyaletlerden Tennessee’de iki askeri tesise düzenlenen saldırıda beş deniz piyadesi hayatını kaybetmişti. FBI, saldırganın ismini Muhammed Yusuf Abdülaziz olarak açıklarken, saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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