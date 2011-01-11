ABD'de bayraklar yarıya indi

T24

ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatıyla, ABD'nin Arizona eyaletinde Kongre üyesi Giffords'un başından vurulması ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı dolayısıyla Beyaz Saray, Kongre binası, Washington Anıtı ve tüm federal kurumlardaki ABD bayrakları yarıya indirildi.Başkentte, diğer kurumlar ile özel şirketlerin de uygulamaya katılarak, ABD ve kendi kurum bayraklarını yarıya indirdiği görüldü.