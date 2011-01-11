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Dünya

ABD'de bayraklar yarıya indi

6 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle, başkent Washington'da bayraklar yarıya indirildi...

11 Ocak 2011 02:00

T24 - ABD Kongresi üyesi Gabrielle Giffords'a düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle, başkent Washington'da bayraklar yarıya indirildi.


ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatıyla, ABD'nin Arizona eyaletinde Kongre üyesi Giffords'un başından vurulması ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı dolayısıyla Beyaz Saray, Kongre binası, Washington Anıtı ve tüm federal kurumlardaki ABD bayrakları yarıya indirildi.



Başkentte, diğer kurumlar ile özel şirketlerin de uygulamaya katılarak, ABD ve kendi kurum bayraklarını yarıya indirdiği görüldü. 


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