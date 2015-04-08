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Dünya

ABD'de basketbol sporcularını taşıyan özel uçak düştü: Kurtulan yok

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

08 Nisan 2015 11:42

Bloomington kenti yakınlarında, NCAA basketbol turnuvasından dönen bazı sporcu ve teknik adamları taşıyan özel uçak düştü. Kazada, uçaktaki yedi kişiden kurtulan olmadı

ABD'nin Illinois eyaletinde, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) basketbol turnuvasından dönen bazı antrenör ve sporcuları taşıyan özel uçak düştü. Kazada, uçakta bulanan yedi kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Cessna 414 tipi özel uçağın Illinois eyaletine bağlı Indianapolis'ten havalandıktan kısa süre sonra Bloomington kenti yakınlarında düştüğünü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Bloomington polisi de uçağın enkazına ulaştıklarını ancak kazadan kurtulan kimsenin olmadığını duyurdu.

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