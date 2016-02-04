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Dünya

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Cumhuriyetçi aday, destek vereceği ismi açıkladı

Iowa'daki ön seçimde Trump, Ted Cruz'a kaybetmişti

04 Şubat 2016 09:22

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday olabilmek için yarışan eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum kampanyasını sonlandırdığını açıkladı. Santorum, Marco Rubio'yu destekleyeceğini belirtti.

Kararını Fox TV'de katıldığı programda duyuran Santorum, "lider olarak doğmuş" nitelendirmesinde bulunduğu Cumhuriyetçi aday Marco Rubio'yu destekleyeceğini söyledi.

Rick Santorum Iowa'daki ön seçimde partililerin sadece yüzde birinin oyunu alabilmişti. Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından Mike Huckabee ve Rand Paul da Iowa'daki ön seçimin ardından yarıştan çekildiklerini açıklamışlardı. 

Böylece Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı sayısı 9'a indi. Ted Cruz, Donald Trump, Marco Rubio, Ben Carson, Jeb Bush, Carly Fiorina, James Gilmore, Chris Christie ve John Kasich kasımdaki seçimde partilerinin başkan adayı olabilmek için yarışı sürdürüyor.

Iowa’nın ardından ikinci ön seçimler 9 Şubat’ta New Hampshire eyaletinde yapılacak.

Demokrat Parti'de ise Martin O'Malley'in çekilmesiyle adaylık için Hillary Clinton ile Bernie Sanders mücadele ediyor.

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