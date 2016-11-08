ABD'de başkanlık yarışı başladı

ABD'nin kuzeydoğusundaki New Hampshire eyaletinin küçük bir köyü olan Dixville Notch'da yerel saatle gece yarısından hemen sonra yapılan oylamada Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton 4 oy alırken rakibi Donald Trump'a ise sandıktan 2 oy çıktı. Üçüncü başkan adayı olan Gary Johnson 1 oy alırken, 8'inci bir seçmen ise yeni adayların hiçbirine oy vermeyerek, seçmen kağıdının üzerine Cumhuriyetçi Parti'nin eski adaylarından Mitt Romney'in adını yazdı.

ABD'nin Kanada sınırına yakın Dixville Notch köyü, 1960 yılından bu yana geleneksel olarak seçim sandıklarının ilk açıldığı yer olarak biliniyor. Ülke için temsili bir sonuç yansıtmayan Dixville Notch'ta 1960'lardan bu yana Cumhuriyetçilerin adayı çoğunluğun oylarını alıyordu. Ancak 2008 yılında Başkan Barack Obama köylülerin çoğunluğunun oylarını almayı başarmıştı.

Ülkenin geri kalanında oy kullanma işlemleri TSİ ile saat 10.00'dan itibaren hız kazanıyor. Zira ülkenin doğusunda bulunan birçok eyaletteki seçim lokalleri bu saatten itibaren açılmaya başlıyor.

Clinton: Bölünme ya da uzlaşma

Başkan adaylarının pazartesi akşamı yaptıkları seçim mitingleri iki adayın ABD'nin gelecekteki rolüne ilişkin duruşlarının ne kadar farklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Clinton, Philadelphia'daki seçim mitingine siyaset ve şov dünyasının ileri gelenlerini davet etti. Clinton, konuşmasında seçim kampanyasının ülkeyi kutuplaştırdığına değinerek uzlaşma ve işbirliği mesajları verdi. Eski Dışişleri Bakanı "Seçim kampanyasının bu derece acımasız bir biçim almasından dolayı çok üzgünüm. Bu bölünmeyi aşmak zorundayız” diye konuştu. Clinton ABD başkanlık seçimlerinde açık bir seçimin söz konusu olduğundan bahsetti ve seçmenlerin "bölünme ya da uzlaşma” arasında bir karar vereceğini belirtti.

Clinton'dan önce ise Başkan Barack Obama kürsüdeydi. Seçmenleri Clinton'a oy vermeye çağıran Obama, " Seçmenlerin korkuyu reddedip umuda oy vermesini” istedi. Obama "ABD halkının deneyimi, erdemi ve cömertliğinin bir kez daha galip gelecektir. Bu benim şimdiye dek hiç kaybetmediğim bir bahistir” diye konuştu.

Yaklaşık 40 bin kişinin toplandığı ve Jon Bon Jovi ile Bruce Springsteen'in sahne aldığı seçim mitinginde eski Başkan Bill Clinton da eşi Hillary Clinton'a destek oldu.

Clinton seçim kampanyasını Kuzey Carolina'da Lady Gaga'nın sahne aldığı seçim mitingi ile noktaladı. Clinton son seçim mitinginde "umarım, koca yürekli Amerika” diye konuştu.

Trump: Sahtekârlık yılları bitiyor

Trump ise Clinton'ın uzlaşmacı tutumunun aksine son seçim mitinglerinde saldırgan bir tutum tercih etti. ABD'ye ilişkin kasvetli bir tablo çizen milyarder, politikacıları da sahtekârlıkla suçladı. Şimdiye dek siyaset sahnesinde hiçbir görev almamış olan Trump, rakipleri ile uzlaşmaya hazır olmadığının işaretlerini verdi. Seçimlerde belirleyici olacak eyaletlerdeki maraton turu ile Trump, seçmenlerinin mevcut politikalardan hoşnutsuzluğunu tırmandırmayı seçti.

Trump, pazartesi akşamı New Hampshire'daki seçim mitinginde "Sahtekârlık yıllarının" sona yaklaştığını söyledi. Seçmenlerine "Yolsuzluk yapan bir politik sınıf tarafından yönetilen bir Amerika mı istiyorsunuz?” diye soran Trump "Ülkemizin kan kaybetmesine sebebiyet veren medya ve siyasi elitlerin hezimet vakti gelmiştir” diye konuştu.

Trump konuşmasında Meksika sınırına örmeyi planladığı duvardan, Suriyeli mültecilere ülkeye giriş yasağından ve uyuşturucu suçları ile mücadeleye kadar tüm vaatlerini yineledi. Trump seçim kampanyasını Michigan eyaletindeki Grand Rapids'te noktalayacak.

"Realclearpolitics" adlı internet sayfasında yer alan son seçim anketlerine göre Clinton ülke genelinde 3,3 puanla Trump'un önünde gidiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/AP, BD/GA