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Dünya

ABD'de başkanlık seçimleri öncesi terör endişesi

ABD'de federal güvenlik yetkilileri, 3 kentin güvenlik birimlerine başkanlık seçimleri nedeniyle El Kaide tarafından saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu

05 Kasım 2016 04:38

ABD'de Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül 2001'deki saldırıların sorumlusu olarak gösterilen El Kaide'nin, Başkanlık seçimleri nedeniyle de bir saldırı düzenleyebileceği belirtildi.

ABD'de başta NBC olmak üzere ana akım medya, Washington'daki federal istihbarat yetkililerine dayandırdıkları haberinde, El Kaide'nin New York, Teksas ve Virginia eyaletlerinde eş zamanlı saldırılar gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, söz konusu terör uyarılarının doğrulayan herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Saldırı uyarısının ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Bu bilginin doğruluğunu değerlendiriyoruz." dedi. 

Belediye Başkanı Blasio ayrıca, bu nedenle 6 Kasım Pazar günü yapılacak New York Maratonu'nda çok sayıda polisin görev yapacağını bildirdi.

New York ve New Jersey Liman Otoritesi Sözcüsü Steve Coleman da konuyla ilgili açıklamasında, hava alanları, köprüler ve tünellerdeki güvenlik seviyesinin yüksek düzeyde tutulmasına devam edildiğini bildirdi. 

 

New York'ta polise saldırı

 

New York'un Bronx ilçesinde, bir hırsızlık olayını takip eden New York Polis Teşkilatı'na (NYPD) bağlı polislerle hırsızlar arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

New York'un 43'üncü polis karakoluna bağlı polislerin karıştığı çatışmada yaralanan polislerden birisinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

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