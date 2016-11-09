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ABD'de başkanlık seçiminde Erdoğan'a oy çıktı!

ABD'li seçmen toplam 4 adayın yer aldığı oy pusulasına Erdoğan'ın da ismini ekledi

09 Kasım 2016 02:58

ABD'de oy kullanma işlemleri devam ederken bir seçmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy verdi. ABD'li seçmen toplam 4 adayın yer aldığı oy pusulasına Erdoğan'ın da ismini ekledi.

ABD'de ülkenin 45'inci başkanını belirleyecek seçimler oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Demokrat Parti adayı eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın mı yoksa Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump'ın mı başkan olacağı bu sabah saatlerinde netleşmeye başlayacak.

ABD'li bir seçmenin tercihi ise ne Clinton ne de Trump oldu. Türk asıllı olduğu tahmin edilen ABD'li seçmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sembolik olarak oy attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi, Clinton ve Trump'la birlikte toplam 4 adayın yer aldığı oy pusulasına eklendi.



 

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