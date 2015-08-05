ABD'de başkanlık için ilk TV düellosu

Fox News televizyonu, toplam 17 olan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday
adaylarından onunu açık oturuma davet etti. Fox News, aday adaylarının kamuoyu
yoklamalarında aldığı oy oranını göz önünde tutarak ilk TV düellosuna katılacak
isimlerin belirlendiğini açıkladı. Görüşlerini açıklayacak isimler arasında milyarder
Donald Trump, Florida eski valisi Jeb Bush, Wisconsin Valisi Scott Walker ve Alaska
eski valisi Mike Huckabee de bulunuyor.
ABD'nin 58. Başkanı 8 Kasım 2016'da yapılacak seçimle belirlenecek. Alman asıllı
milyarder Trump, anketlerde rakiplerini geride bıraktı. Trump, Meksikalı göçmenler
hakkındaki ırkçı
ifadeleri nedeniyle tepki çekmişti.