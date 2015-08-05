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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de başkanlık için ilk TV düellosu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayları ilk TV düellosunda kozlarını paylaşıyor.

05 Ağustos 2015 12:27

Fox News televizyonu, toplam 17 olan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday
adaylarından onunu açık oturuma davet etti. Fox News, aday adaylarının kamuoyu
yoklamalarında aldığı oy oranını göz önünde tutarak ilk TV düellosuna katılacak
isimlerin belirlendiğini açıkladı. Görüşlerini açıklayacak isimler arasında milyarder
Donald Trump, Florida eski valisi Jeb Bush, Wisconsin Valisi Scott Walker ve Alaska
eski valisi Mike Huckabee de bulunuyor.   
ABD'nin 58. Başkanı 8 Kasım 2016'da yapılacak seçimle belirlenecek. Alman asıllı
milyarder Trump, anketlerde rakiplerini geride bıraktı. Trump, Meksikalı göçmenler
hakkındaki  ırkçı
ifadeleri nedeniyle tepki çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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