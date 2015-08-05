ABD'de başkanlık için ilk TV düellosu

Fox News televizyonu, toplam 17 olan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday

adaylarından onunu açık oturuma davet etti. Fox News, aday adaylarının kamuoyu

yoklamalarında aldığı oy oranını göz önünde tutarak ilk TV düellosuna katılacak

isimlerin belirlendiğini açıkladı. Görüşlerini açıklayacak isimler arasında milyarder

Donald Trump, Florida eski valisi Jeb Bush, Wisconsin Valisi Scott Walker ve Alaska

eski valisi Mike Huckabee de bulunuyor.

ABD'nin 58. Başkanı 8 Kasım 2016'da yapılacak seçimle belirlenecek. Alman asıllı

milyarder Trump, anketlerde rakiplerini geride bıraktı. Trump, Meksikalı göçmenler

hakkındaki ırkçı

ifadeleri nedeniyle tepki çekmişti.