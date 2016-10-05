ABD'de başkan yardımcısı adayları tartıştı: 'Trump ahmak, Clinton zayıf'

ABD'de Başkan Yardımcısı adayları Demokrat Partili Tim Kaine ve rakibi Mike Pence'in sert geçen televizyon tartışmasında Donald Trump "ahmak ve manyak", Hillary Clinton ise "zayıf ve beceriksiz" diye tanımlandı.

Demokrat Partili Virginia Senatörü Tim Kaine ve Indiana Valisi Mike Pence, televizyon tartışmalarında kürtajdan Rusya'yla ilişkilere bir çok başlığı ele aldı.

Ancak en sert tartışma, başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton konusunda yaşandı.

90 dakikalık süren tartışmada genelde düşük bir profil çizen Kaine, en başından beri saldırgan bir tutum izledi.

Başkan yardımcısı adayları sık sır birbirlerinin sözünü keserken, Pence daha sakin kalmayı başaran taraftı. M

Tim Kaine, Trump'ın başkan olması durumunda nükleer silahlar tehlikesine dikkat çekerken, Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan'ın sözlerini hatırlattı.

Kaine, Reagan'ın bir zamanlar, nükleer silahlanmanın "bir ahmak ya da manyağın bir felaketi tetiklemesine yol açabileceğini" söylediğini anlattı.

Kaine Reagan'ın bu sözleriyle Trump gibi birini kastettiğini vurguladı.

Trump'ın mizacını da eleştiren Kaine, "Kendi ayağını vurmadan Kainat güzeliyle bir Twitter savaşı başlatamaz" dedi.

Tim Kaine ayrıca Trump'ın Rus lider Vladimir Putin'i övdüğü sözlerini de eleştirdi.

Kaine, "Diktatörler ve liderler arasındaki farkı bilmiyorsanız, yeniden ilkokul beşinci sınıf yurttaşlık bilgisi derslerini almalısınız" dedi.

Başkan yardımcısı adayları, son günlerde tartışılan Trump'ın vergi siciliyle ilgili de tartıştılar.

Emlak milyarderi Trump, vergi kayıtlarını açıklamayı reddetmiş ama New York Times, Trump'ın son 18 yıldır vergi ödememiş olabileceği haberini yapmıştı.

Pence, Trump'ın "vergi yasasını tam kullanılması gerektiği gibi kullandığını ve bunu çok akıllıca yaptığını" söyledi.

Kaine ise "Yani biz vergi ödeyenler aptalız, öyle mi?" diye yanıt verdi.