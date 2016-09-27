ABD'de başkan adayları kozlarını paylaştı; düellonun galibi Clinton

ABD'nin başkan adayları Hillary Clinton ve Donald Trump’ın kozlarını paylaştığı televizyon programında, terörle mücadeleden ekonomiye, dış politikadan Afro-Amerikalıların entegrasyonuna kadar birçok konuda hararetli tartışmalar yaşandı. CNN televizyon kanalının tartışma sonrası yaptığı hızlı anket sonuçları da tartışmanın Clinton'un lehine sonuçlandığını ortaya koyuyor. Anket sonuçlarında katılımcıların yüzde 62'si Clinton'u daha başarılı bulurken, Trump'ı başarılı bulanların oranı yüzde 27'de kaldı.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, rakibi Cinton'ı IŞİD konusunda köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Trump, Clinton'ı Irak'tan aceleci biçimde ABD birliklerinin çekilmesine destek vererek IŞİD'in ortaya çıkmasında sorumluluğu bulunmakla suçladı. Trump, Clinton'ın bu şekilde Ortadoğu'nun kaosa sürüklenmesinde payı olduğunu iddia etti.

Nükleer silahlanma

Clinton ise Cumhuriyetçi rakibini nükleer silahlanma konusunda anlamsız bir tutum içerisinde olmakla suçlayarak Trump'ı bilgi eksikliği ve kontrolünü kaybetmekle eleştirdi. Clinton, bir Tweet ile kolaylıkla kışkırtılabilen bir kişinin elini nükleer silahlardan uzak tutması gerektiğini savundu.

Başkan adayları, ekonomik konularda da karşı karşıya geldi. Clinton, yoksul ve zengin arasındaki gelir uçurumunun azaltılmasını savunurken, Trump Clinton'ı muazzam vergi indirimi planları ile zenginlerin işini kolaylaştırmakla suçladı. Trump istihdamın "ülkeden kaçtığını" söyleyerek bundan ticaret anlaşmalarını sorumlu tuttu.

Obama'nın doğum yeri

Tartışmaya agresif başlayan Trump, sunucu Lester Holt'un, vergi kayıtlarını açıklamamasını gündeme getirmesiyle savunmaya geçti. Trump, Clinton özel elektronik postalarıyla ilgili soruşturma sırasında silinen 33 bin elektronik postayı açıklarsa, kendisinin de vergi kayıtlarını açıklayacağını söyledi.

Tartışmanın en hararetli bölümlerinden birisi, Barack Obama'nın doğum yeri konusunun gündeme geldiği bölüm oldu. Clinton, Trump'ı Başkan Obama'nın doğum yerine ilişkin şüphe uyandırmaya çalışarak siyasi çizgisini "ırkçı bir yalan" üzerine kurmaya çalışmakla suçladı. Trump, kısa bir süre önce fikrini değiştirene kadar Başkan Obama'nın ABD dışında doğduğunu savunuyordu.

Donald Trump, sunucu Lester Holt’un sorularını yanıtlarken kısmen agresif ama sık sık heyecanlı bir intiba bıraktı, sık sık Clinton’un sözünü kesti. Buna karşın Clinton rahattı ve rakibine argümanlarla yanıt vermeyi tercih etti.

Clinton az farkla önde

Gözlemcilerin çoğu, Demokrat Parti'nin başkan adayı tecrübeli politikacı Hillary Clinton'ın Cumhuriyetçilerin başkan adayı rakibi Donald Trump'a göre daha ağırbaşlı ve içerik bakımından daha hazırlıklı bir izlenim bıraktığını düşünüyor.

Trump'un seçim kampanyasına yardımcı olan New York'un eski Belediye Başkanı, Cumhuriyetçi politikacı Rudy Giuliani de tartışma sonrasında Twitter hesabından paylaştığı mesajında Trump'un en iyi performansını sergilemediğini teslim etti. Giuliani bir başka tweet'inde "Donald Trump'un bir sonraki tartışmada daha iyi olacağını size garanti ediyorum” ifadelerini kullandı.

CNN televizyon kanalının tartışma sonrası yaptığı hızlı anket sonuçları da tartışmanın Clinton'un lehine sonuçlandığını ortaya koyuyor. Anket sonuçlarında katılımcıların yüzde 62'si Clinton'u daha başarılı bulurken, Trump'ı başarılı bulanların oranı yüzde 27'de kaldı.

Yaklaşık 100 milyon seyircinin canlı takip ettiği TV düellosu 90 dakikadan uzun sürdü. Bir sonraki tartışma programlarının 9 ve 19 Ekim'de yapılması planlanıyor. ABD Başkanlık seçimleri ise 8 Kasım'da yapılacak.