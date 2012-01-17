ABD'de başkan adayı: Türkiye'yi terörist politikacılar yönetiyor

T24 -

'T ürkiye'de pilotluk yaptım'

'Obama ABD'nin düşmanlarını cesaretlendiriyor'



'Türkiye sert mesaj verilmeli'



Türkiye'yi İslamcı terörist politikacıların yönettiğini ima eden Perry, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini savundu. Perry, Ankara'ya yapılan yardımların da durdurulmasını istedi.Amerikan Fox TV'nin düzenlediği canlı açık oturuma katılan Perry, FOX TV sunucusunun yönlendirici sorularıyla Türkiye hakkında sert eleştirilerde bulundu.Sunucu "Türkiye'deki mevcut yönetim iktidara geldiğinden bu yana kadın cinayeti oranının yüzde 1400 oranında arttığını, basın özgürlüğünün Rusya seviyesine düştüğünü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'a kucak açtığını, Türkiye'nin İsrail ve Kıbrıs'ı askeri güç kullanmakla tehdit ettiğini" ileri sürerek, Perry'ye ''Sizce Türkiye hala NATO'nun üyesi olmalı mı?'' diye sordu.Perry, Türkiye'deki iktidarı eleştirerek, böyle bir hükümetin sadece NATO'ya bağlı olup olmadığını gözden geçirmenin yetmeyeceğini, ayrıca ABD'nin dış yardımlarını sıfıra indirmesi gerektiğini iddia etti.Perry, ''1970'lerde Türkiye'de Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu olarak görev yaptığını, o dönemde Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu, ancak şimdinin Türkiyesi'nde bunu göremediğini" söyledi.ABD Başkanı Barack Obama'nın dış politikasının müttefiklerini ürküttüğü görüşünü dile getiren Perry, bu durumun ABD'nin düşmanlarını cesaretlendirdiğini belirtti.Konuşması alkışlarla kesilen Perry, ABD'nin İran, Suriye ve Türkiye gibi ülkelere sert mesajlar göndermesi gerektiğini de savundu.Cumhuriyetçiler arasında sadece yüzde 7 oranında destek bulan Perry'nin başkan adayı olması zor görünüyor.