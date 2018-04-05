ABD'de Atilla için istenen ceza belli oldu

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın en az 15 yıl 8 ay hapsini istedi. Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Atilla'nın işlemiş olduğu suçların ağırlığının benzer davalarda verilen ''yaklaşık 20 yıl hapis cezasıyla karşılaştırılabilir olduğu'' belirtildi. Atilla'nın alması gereken cezanın her halükarda 15 yıl 8 aydan uzun olması gerektiğini belirten savcılık, federal ceza kılavuzunda öngörülen toplam cezanınsa 105 yıl hapis cezasına denk geldiğini kaydetti.

İran'ın nükleer silahlar peşinde olmak ve terör örgütlerine destekle suçlandığına dikkat çeken savcılık, "ABD ve uluslar topluluğunun, İran hükümetinin zararlı ve ölümcül faaliyetlerini finanse etmesini engellemek üzere çabaladığı bir dönemde Atilla bu çabaların zayıflatılmasında anahtar rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde jüri, Atilla'yı kendisine yöneltilen altı ayrı suçlamadan beşinde suçlu bulmuştu.

Mahkemeye 75 sayfalık bir dilekçe sunan Atilla'nın avukatları davanın hakimi Richard Berman'dan ''merhametli'' bir ceza talep etmişti. ABD yasaları çerçevesinde Atilla'ya en fazla 4-5 yıl hapis cezası verilebileceğini belirten avukatlar, müvekkillerinin alacağı cezanın bu sürenin de altında olması gerektiğini ifade etmişti.

Mahkeme, nihai kararını 11 Nisan'da açıklayacak.

DW,Reuters/SÖ,BK

Deutsche Welle Türkçe