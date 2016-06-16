ABD’de ateşli silahlardan ölenlerin sayısı savaşta ölenlerden fazla!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Orlando kentinde gerçekleştirilen son silahlı saldırı ile yeniden gündeme gelen ateşli silahların yol açtığı ölümlerin, ABD'nin tarihi boyunca verdiği savaşlarda ölenlerden fazla olduğu ifade ediliyor.

Cumhuriyet'in Süddeutsche Zeitung gazetesini kaynak gösterdiği habere göre; 1775 yılından bu yana iç savaş dahil, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Irak, Vietnam, Afganistan ve benzeri savaşlarda 1 milyon 396 bin 733 Amerikalı hayatını kaybetti. Ateşli silahlar nedeniyle ise sadece 1968- 2015 yılları arasında 1 milyon 516 bin 863 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi.

1775-2015 arasında gerçekleştirilen savaşlarda ölen ABD’lilerin sayıları şöyle:

Amerikan Bağımsızlık Savaşı: 4 bin 435

1812 Savaşı: 2 bin 260

Meksika Savaşı: 13 bin 283

İspanyol - Amerikan Savaşı: 2 bin 446

İç savaş toplamı: 750 bin

I. Dünya Savaşı: 116 bin 516

Lübnan, Panama, Somali, Haiti: 362

2. Dünya Savaşı: 405 bin 399

Kore Savaşı : 36 bin 574

Vietnam Savaşı: 58 bin 220

Körfez Savaşı: 383

Afganistan Savaşı: 2 bin 363

Irak Savaşı: 4 bin 492

1968-2015 arası ateşli silahlar nedeniyle ölenler:

1 milyon 516 bin 863 (yıllık ortalama 31 bin 500)