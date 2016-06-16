ABD’de ateşli silahlardan ölenlerin sayısı savaşta ölenlerden fazla!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Orlando kentinde gerçekleştirilen son silahlı saldırı ile yeniden gündeme gelen ateşli silahların yol açtığı ölümlerin, ABD'nin tarihi boyunca verdiği savaşlarda ölenlerden fazla olduğu ifade ediliyor.
Cumhuriyet'in Süddeutsche Zeitung gazetesini kaynak gösterdiği habere göre; 1775 yılından bu yana iç savaş dahil, 1. ve 2. Dünya Savaşları, Irak, Vietnam, Afganistan ve benzeri savaşlarda 1 milyon 396 bin 733 Amerikalı hayatını kaybetti. Ateşli silahlar nedeniyle ise sadece 1968- 2015 yılları arasında 1 milyon 516 bin 863 ABD vatandaşı yaşamını yitirdi.
1775-2015 arasında gerçekleştirilen savaşlarda ölen ABD’lilerin sayıları şöyle:
Amerikan Bağımsızlık Savaşı: 4 bin 435
1812 Savaşı: 2 bin 260
Meksika Savaşı: 13 bin 283
İspanyol - Amerikan Savaşı: 2 bin 446
İç savaş toplamı: 750 bin
I. Dünya Savaşı: 116 bin 516
Lübnan, Panama, Somali, Haiti: 362
2. Dünya Savaşı: 405 bin 399
Kore Savaşı : 36 bin 574
Vietnam Savaşı: 58 bin 220
Körfez Savaşı: 383
Afganistan Savaşı: 2 bin 363
Irak Savaşı: 4 bin 492
1968-2015 arası ateşli silahlar nedeniyle ölenler:
1 milyon 516 bin 863 (yıllık ortalama 31 bin 500)