ABD'de askeri üste patlama; 15 yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Fort Bragg askeri üssünde meydana gelen patlamada 15 askerin yaralandığı açıklandı. Patlamanın nedeni konusunda açıklama yapılmazken, yaralı askerler helikopterlerle hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kaliforniya’da bulunan Fort Bragg'daki bir askeri eğitim alanında meydana gelen patlamada en az 15 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin helikopterlerle Womack Army Medical Merkezine götürüldükleri duyuruldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, patlamanın nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmazken, WRDV kanalının konuya ilişkin haberinde, olayın askeri araçlardan birinin takla atması sonucu gerçekleşmiş olabileceği ileri sürüldü.

Olay, dün Kaliforniya'nın San Diego şehri yakınlarındaki Camp Pendleton'da eğitim alan 15 askerin, askeri aracın alev alması sonucu yaralandığına ilişkin açıklamadan sadece 1 gün sonra gerçekleşti.