ABD'de askeri üsse silahlı saldırı; 4 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan askeri bir üsse, 4 kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı düzenlendi. Aynı üs, 5 yıl önceki saldırıda da 13 kişiye mezar olmuştu

Eyaletteki güvenlik yetkilileri ölen kişi ve yaralı sayısını doğrularken, saldırganın silahla intihar ettiğini düşündüklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiği saldırıda yaralılar, Darnall Askeri Hastanesi ile diğer yerel hastanelere götürüldü.

Scott and White Hastanesi Başhekimi Glen Couchman, hastaneye getirilen yaralıların göğüs, karın ve boyun bölgelerinden yaralandıklarını ve bazılarının durumlarının çok ciddi olduğunu söyledi.

Öte yandan, Teksas Milletvekili Michael McCaul, saldırganın kimliğini Ivan Lopez olarak açıkladı.

Fort Hood askeri üssünde 2009 yılında da silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda eski askeri psikiyatrist Binbaşı Nidal Hasan, 13 kişiyi öldürmüş ve 30'dan fazla kişiyi yaralamıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, saldırının ardından kameraların karşısına geçerek, kendisinin ve ekiplerinin saldırıyı yakından takip ettiğini söyledi.

Fort Hood'taki görevli askerlerin Irak ve Afganistan'da birçok kez görev aldıklarını belirten Obama, "Onlar, oralarda cesaretle hizmet ettiler ve ülkelerindeki üslerinde oldukları zaman da kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Bu akşam burada ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama gerçek şu ki güvenliğe yönelik bu duygu bir kez daha karılmış oldu" ifadesini kullandı.